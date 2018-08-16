Всегда недовольная: почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
Главной певице мира исполняется 60.
Главной певице мира исполняется 60.
Трудно поверить, но Мадонне Луизе Чикконе, которую весь мир знает просто по имени, 16 августа стукнуло 60. Впрочем, назвать ее «ветераном сцены» язык вряд ли у кого повернется — даже те, кто относится к ее творчеству без особого энтузиазма, обычно вынуждены признать, что Мадонна умеет удивлять. Как это у нее получается вот уже 35 лет, разбирался портал iz.ru.
После выхода первых двух синглов Мадонны, в 1983 году специалисты канал MTV авторитетно заявляли, что она не продержится и года (что, конечно, в большей степени говорит об уровне понимания ситуации в
Впрочем, всё это не так уж и удивительно: ученые труды сочинялись и о группе Scooter, а подражание кумирам есть неотъемлемая часть
Феномен Мадонны все же, пожалуй, в ином: она настолько интегрирована в самую ткань современной культуры, как таковой, без префикса «поп» (и интегрирована едва ли не с самого начала карьеры), что вровень с ней можно поставить разве что The Beatles и Элвиса (речь, для ясности, не идет о художественных достоинствах). В конце концов, кто еще из
«Долгоиграющий» успех в
Тем редким артистам, что умудряются сохранять популярность в течение десятилетий, в основном повезло найти собственную «волну» вне рамок эпохи: последний альбом Rolling Stones прекрасно мог бы появиться и полвека назад, а U2, наигравшись в 1990-е в эксперименты (и чуть не растеряв аудиторию) в результате вернулись к проверенному звучанию собственного «золотого» периода конца 1980-х. Исключения из правила редки, и тем удивительнее находить их среди исполнителей, традиционно относимых едва ли не к эстраде; в крайнем случае — снисходительно именуемых в обиходе «попсой».
Мадонна в этом отношении стоит особняком, и не только в том, что касается сохраняемой вот уже четвертый десяток лет популярности и рекордных коммерческих достижений — по количеству проданных записей в «женском зачете» она уступает лишь Барбаре Стрейзанд (но та и начала на два десятилетия раньше); по количеству хитов в американском Топ 100 впереди Мадонны только The Beatles.
И дело не в отмеченном включением в «роллинг-стоуновский» список 100 величайших артистов и 100 величайших авторов песен всех времен таланте. Будем смотреть правде в глаза: хотя Мадонна и числится соавтором большинства своих хитов, без помощи извне эти песни вряд ли стали бы теми Like a Virgin, Frozen и Music, которые знает и любит публика по всему миру.
Талант у Мадонны, безусловно, есть, и не один — но они особого рода. Прежде всего, это безошибочный нюх на «правильных» продюсеров и соавторов. Патрик Леонард, Нелли Хупер, Бэбифейс, Уильям Орбит, Мирвэ, Стюарт Прайс — список коллабораторов, на разных этапах обеспечивавших успех, читается как курс по истории
Точнее сказать, именно это умение можно, не боясь пафоса, считать проблеском истинного гения. Желание «задрав штаны, бежать за комсомолом», вскакивать на уже уходящий поезд музыкальной моды сгубило карьеры многих — достаточно вспомнить
Мадонна же, одна из немногих, вот уже три десятка лет успевает отследить и прочувствовать, куда дует ветер — и интегрировать (не без помощи лучших по профессии) новые идеи в свое творчество в тот самый момент, когда они созрели для переложения на понятный массовой публике язык. Как в 1998 году она окончательно вывела электронную танцевальную музыку из области чисто клубной в разряд
И, наконец, третья составляющая творческого успеха — умение всегда оставаться в центре внимания, любыми способами. В 1980-е — скандальные фотосессии и скандальные интервью; плюс — работа над собственным визуальным имиджем на грани фола. Доходило до совершеннейшей дичи: для выступления на первой церемонии вручения MTV Video Music Awards в 1984 году (заметим, еще на самой заре славы) Мадонна затребовала выпустить на сцену белого бенгальского тигра. Тогдашний глава канала MTV Лес Гарленд так вспоминает свою слегка сюрреалистическую дискуссию с наглой старлеткой: «Ты хочешь сказать, тигренка? — Нет, нет — взрослого бенгальского тигра. Белого. — Послушай, если он соврется с цепи и сожрет Уолтера Йетникоффа (тогдашний глава корпорации CBS — прим. iz.ru), у меня будут охренительные проблемы. Придумай
И Мадонна придумала: она выскочила на сцену из пятиметрового торта (как в фильме «В джазе только девушки»), одетая в подвенечное платье, под которым ничего не было. Состоявшая в основном из солидных представителей индустрии грамзаписи и ТВ аудитория была в шоке.
Ко мне походили люди и говорили: «ее карьере конец»
Люди, как выяснилось, ошибались. Любые скандалы неизменно шли Мадонне только в плюс: будь то ее шумный, с мордобоем и пикантными подробностями развод с первым мужем, актером Шоном Пенном, будь то публичные скверноматерные инвективы в адрес Дональда Трампа.
Именно в этой неуемности, в постоянном чувстве недовольства собой и кроется, наверно, секрет успеха Мадонны. Она не может похвастать исключительными вокальными данными — но в 40 лет научилась петь в верхнем регистре; только для того, чтобы исполнить композицию Ray Of Light.
Она определенно не великая актриса, но со временем научилась выбирать правильные
Похоже, единственное, что не умеет делать эта удивительная женщина — это остановиться и взять
Владислав Крылов