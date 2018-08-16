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04:05 (мск), источник: РИА Новости

В США рассказали, почему невозможно завоевать Россию

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Россия, США, Китай, Индия и Афганистан являются странами, которые невозможно завоевать, полагает специализирующийся на военной тематике американский ресурс We are the Mighty.

Источник: РИА Новости

В списке причин, по которым захват России представляется невозможным, портал называет не только суровые климатические условия, огромную территорию и армию, но и особенности национального самосознания.

«Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят ее какому-либо захватчику», — отмечает We are the Mighty. Захватчикам следует помнить, что им придется сражаться с «каждым русским в 11 часовых поясах», отмечает издание.

Соединенные Штаты не получится завоевать не только из-за мощных Вооруженных сил, большой территории и высокой численности населения, но также из-за разрешения гражданам иметь собственное оружие.

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Невозможность захвата Китая издание объясняет 1,3-миллиардным населением страны. Дополнительными факторами считаются большая площадь государства, заболевания, обусловленные перенаселенностью, а также развитая экономика, копирующая технологические достижения других стран, следствием которой могут оказаться мощные ВС.

В качестве сложностей, с которыми столкнуться потенциальные завоеватели Индии We are the Mighty отмечает климатические и географические особенности, а также «военно-морскую стратегию», предполагающую наполнение прибрежных морских вод субмаринами, препятствующими вражеским кораблям.

Афганистан, как отмечает издание, невозможно захватить из-за сложного географического рельефа, а также необходимостью подчинения многонационального населения.

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