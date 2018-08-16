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08:12 (мск), источник: Интерфакс

Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Космонавты выходили в скафандрах нового поколения.

Источник: Reuters

Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос установили на Международной космической станции оборудование для российско-германского эксперимента «Икарус».

Как передает корреспондент «Интерфакса», Артемьев и Прокопьев смонтировали на поверхности модуля «Звезда» антенну для российско-германского эксперимента «Икарус» (ICARUS, International Cooperation for Animal Research Using Space), она позволит отслеживать миграцию чипированных в рамках проекта животных и птиц на Земле.

Это позволит ученым определять влияние на поведение животных различных факторов окружающей среды, отслеживать экологическую ситуацию на маршрутах миграции и предупреждать потенциально опасные и катастрофические явления на планете.
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Нынешний выход в космос является вторым для российских космонавтов, предыдущий — февральский — стал рекордным по продолжительности нахождения в космосе, тогда Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин провели в открытом космосе более восьми часов. В этот раз плановое время нахождения в космосе должно составить шесть часов 10 минут.

Артемьев и Прокопьев вышли за пределы Международной комической станции в скафандрах нового поколения «Орлан-МКС».

Для Артемьева это третий выход в открытый космос, Прокопьев вышел за пределы МКС впервые.

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