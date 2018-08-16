Российские космонавты установили на МКС антенну для контроля миграции животных и птиц
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Космонавты выходили в скафандрах нового поколения.
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Космонавты выходили в скафандрах нового поколения.
Космонавты «Роскосмоса» Олег Артемьев и Сергей Прокопьев в ходе выхода в открытый космос установили на Международной космической станции оборудование для
Как передает корреспондент «Интерфакса», Артемьев и Прокопьев смонтировали на поверхности модуля «Звезда» антенну для
Нынешний выход в космос является вторым для российских космонавтов, предыдущий — февральский — стал рекордным по продолжительности нахождения в космосе, тогда Антон Шкаплеров и Александр Мисуркин провели в открытом космосе более восьми часов. В этот раз плановое время нахождения в космосе должно составить шесть часов 10 минут.
Артемьев и Прокопьев вышли за пределы Международной комической станции в скафандрах нового поколения «Орлан-МКС».
Для Артемьева это третий выход в открытый космос, Прокопьев вышел за пределы МКС впервые.