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14:38 (мск), источник: Российская газета

В Гидрометцентре рассказали о погоде на сентябрь

Теплую погоду следует ожидать в начале осени на большей части Центрального федерального округа, Южного и Северокавказского, а также Самарской и Саратовской областей.

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Источник: РИА "Новости"

Для Москвы норма сентября составляет 11 градусов тепла, в начале месяца среднесуточная температура будет равна примерно 14 градусам, это около 18 днем и 10 градусов ночью. В Саратовской области 14 градусов в течение суток, в Ростовской 17 градусов.

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За Уралом будет прохладно. В Уральском федеральном округе и на большей части Сибири сентябрь прогнозируется около и ниже нормы.

Холодный сентябрь с температурой ниже нормы синоптики прогнозируют в центральных районах Красноярского края и Томской области. В Томске норма сентября 9 градусов, днем 13−14 градусов, ночью 4−5 градусов в середине сентября.

Выше нормы на азиатской территории погода будет на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края. Для Магадана норма 7 градусов в сентябре. Прогноз обещает в этом, не самом теплом краю, температуру днем выше 4−5 градусов тепла.

Не удивительным в сентябре будет и выпадение снега, но ждут его только в северных районах Сибири — Эвенкии и Таймыре.

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