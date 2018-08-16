В Гидрометцентре рассказали о погоде на сентябрь

Источник: РИА "Новости"

Для Москвы норма сентября составляет 11 градусов тепла, в начале месяца среднесуточная температура будет равна примерно 14 градусам, это около 18 днем и 10 градусов ночью. В Саратовской области 14 градусов в течение суток, в Ростовской 17 градусов.

За Уралом будет прохладно. В Уральском федеральном округе и на большей части Сибири сентябрь прогнозируется около и ниже нормы.

Холодный сентябрь с температурой ниже нормы синоптики прогнозируют в центральных районах Красноярского края и Томской области. В Томске норма сентября 9 градусов, днем 13−14 градусов, ночью 4−5 градусов в середине сентября.

Выше нормы на азиатской территории погода будет на Чукотке и Камчатке, в Магаданской области и севере Хабаровского края. Для Магадана норма 7 градусов в сентябре. Прогноз обещает в этом, не самом теплом краю, температуру днем выше 4−5 градусов тепла.