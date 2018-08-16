Обнаружено самое быстрое существо на планете

Ученые из Технологического института Джорджии (США) нашли самое быстрое существо на Земле. Им оказался одноклеточный червячок под названием Spirostomum ambiguum. Он достигает в длину всего 4 мм и развивает скорость до 724 км/ч. Для этого простейший организм сжимается на 60% и выстреливает, как пружина, сообщает Georgia Tech.

Исследователи изучают природу скорости этого существа. Так как, возможно, эти знания помогут создать крошечных скоростных роботов, не требующих больших затрат энергии. «Считается, что клетки — это просто мешочки с жидкостью, из которых состоит ткань, но Spirostomum отличается от всех клеток, которые мы знаем», — заявил один из авторов исследования Саад Бхамла.