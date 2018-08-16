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11:36 (мск), источник: Моя Планета

Обнаружено самое быстрое существо на планете

Это не гепард и не сокол-сапсан.

Ученые из Технологического института Джорджии (США) нашли самое быстрое существо на Земле. Им оказался одноклеточный червячок под названием Spirostomum ambiguum. Он достигает в длину всего 4 мм и развивает скорость до 724 км/ч. Для этого простейший организм сжимается на 60% и выстреливает, как пружина, сообщает Georgia Tech.

Во время загрузки произошла ошибка.

Исследователи изучают природу скорости этого существа. Так как, возможно, эти знания помогут создать крошечных скоростных роботов, не требующих больших затрат энергии. «Считается, что клетки — это просто мешочки с жидкостью, из которых состоит ткань, но Spirostomum отличается от всех клеток, которые мы знаем», — заявил один из авторов исследования Саад Бхамла.

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