Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Германии продемонстрировали карту с российским Крымом
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Замужняя Эмили Ратаковски отдохнула на яхте с манекенщиком
Петросян и Степаненко объяснили причины развода На сцене и на экране артисты выступали единым творческим тандемом
Судьба доллара решена: Турция и ФРГ пошли путем РФ по госдолгу
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Семенович и Панкратов-Черный играют мужа и жену
Ни о какой нормальной семье речи быть не могло: Друзья Петросяна
В Сети раскритиковали имя дочки Кудрявцевой
Навка и Высоцкая украсили обложку юбилейного Tatler
Алла Пугачева появилась на публике в пижаме и без укладки
Машина за 37 млн руб: продажи стартовали (она умеет летать)
Ржавые «Москвичи» на конвейере: фото 2006 года
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке?
Капитальный ремонт в «брежневке»: 7 особенностей
Фоторепортажи
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16В Италии обрушился автомобильный мост
13:13 (мск), источник: РИА Новости

Инструкция по переносу сознания: отсканировать мозг, подключить нейросеть

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости, Альфия Еникеева. Отсрочить смерть можно, загрузив сознание человека в компьютер или при жизни подключив мозг к искусственной нейронной сети. Над этой задачей ученые бьются уже десять лет. Прямо сейчас создается основа для развития технологий, которые в будущем позволят человеческому сознанию существовать вне биологического тела.

Источник: CC0/ElisaRiva

Воспоминания улиток

Осенью прошлого года в Калифорнийском университете, в Лос-Анджелесе, провели эксперимент. Ученые сформировали у улитки аплазии (Aplysia californica) защитный рефлекс: в ответ даже на легкое прикосновение она сильно втягивала сифон. Когда РНК из нервных узлов этого моллюска ввели в нервную систему необученной особи, та стала реагировать на раздражающие стимулы похожим образом.

Так ученые доказали, что пересадка РНК фактически равноценна переносу памяти.
Читайте также
Что случится, если мы будем знать, когда и как умрем?

Это один из первых случаев в науке, когда воспоминания одного организма внедрили в другой, однако полностью загрузить психические процессы животного, в том числе и человека, на внешний носитель (будь то живое существо или компьютер) пока еще не удавалось.

Мозг и суперкомпьютеры

С улитками экспериментировать проще: нервная система Aplysia californica состоит всего из нескольких тысяч крупных нейронов, которые легко изолировать. Именно поэтому ученые считают ее оптимальной моделью для изучения мозга и памяти. У человека же около 86 миллиардов нейронов, а между ними — 150 триллионов синапсов.

У каждого синапса порядка тысячи молекулярных триггеров.

Если представить мозг в виде компьютера, то у него было бы 150 квадриллионов транзисторов.

Такой машины не существует, отметил, выступая на Geek Picnic, Сергей Марков, специалист по машинному обучению. У суперкомпьютера последнего поколения Summit, запущенного в США в июне этого года, всего 21 миллиард транзисторов. Впрочем, сканировать и картировать информацию с головного мозга человека мы все равно не умеем.

Читайте также
На вкус и цвет. Когда мозг порождает сладкие и цветные звуки

По оценкам футуролога Андерса Сандберга и философа Ника Бострома, суперкомпьютер необходимой мощности появится не раньше 2111 года. Известный изобретатель Рэй Курцвейл настроен более оптимистично. В книге «Сингулярность уже близка» он пишет, что компьютер, способный моделировать человеческий мозг в полном объеме, создадут уже к 2025 году.

В погоне за искусственным интеллектом

Сегодня в мире реализуют два крупных проекта, чья основная цель — действующая компьютерная модель мозга. В рамках первого — Brain Blue Gene, стартовавшего еще в 2005 году, исследователи создали искусственный аналог неокортекса крысы (части коры больших полушарий головного мозга), состоящего из 31 тысячи нейронов. Чтобы смоделировать небольшой участок крысиного мозга (объемом всего 0,29 кубического миллиметра) и симулировать его работу, понадобились десять лет и вся вычислительная мощность суперкомпьютера Blue Gene (209 терафлопс), разработанного компанией IBM специально для этого проекта.

Благодаря этой модели нейрофизиологи выяснили, что связи между нейронами формируются как в случайном порядке, так и с помощью специальных химических веществ, секретируемых нервными клетками в межклеточную жидкость. Кроме того, стало ясно: чтобы точно спрогнозировать возникновение нейронных связей, необязательно знать конкретное место расположения нервной клетки внутри того или иного слоя коры.

Достаточно поместить нейроны определенного типа в соответствующие слои, учитывая плотность их размещения и необходимое количество. Это в будущем значительно облегчит создание компьютерной модели человеческого мозга.

Аналог человеческого мозга

Разработкой такой модели занимаются ученые из международного проекта Human Brain Project, основанного пять лет назад. Ядро исследовательской команды составляют специалисты из Brain Blue Gene, продемонстрировавшие в 2015 году компьютерную симуляцию неокортекса крысы. Планируется, что действующая модель человеческого мозга будет готова к 2023 году.

Источник: CC0/TeroVesalainen

Сейчас исследователи из Human Brain Project пытаются реконструировать отделы мозга крысы (гиппокамп, мозжечок, сенсомоторная кора, базальные ганглии) и работают над «режимом реального времени», при котором одна секунда функционирования мозга моделировалась бы процессорами тоже за одну секунду.

На основе полученных результатов исследователи надеются воссоздать весь мозг грызуна, а впоследствии и человека.

Нейрофизиолог Генри Маркрам, возглавляющий и Brain Blue Gene, и Human Brain Project, в опубликованной в прошлом году статье предлагал отказаться от «попыток рассчитать срок, за который мы сможем воссоздать мозг с точностью до каждой его молекулы». Основная причина все та же — недостаточная вычислительная мощность современных суперкомпьютеров.

Читайте также
Звучит по-научному: псевдоизобретения, обещающие излечить от любой болезни

Чтобы настолько детально симулировать деятельность человеческого мозга, необходимы йоттафлопсы мощности 10 в 24-й степени операций в секунду, а возможностей нынешних машин, измеряемых в сотнях петафлопс (10 в 15-й степени операций в секунду), хватит только на грубую симуляцию нервной системы червя Rotifera, состоящей из надглоточного ганглия и нескольких нервных стволов.

Вечная жизнь сознания

Точная компьютерная симуляция человеческого мозга позволит ученым лучше понять принципы, по которым он действует, и разобраться в механизмах развития психических расстройств. Кроме того, искусственный аналог станет идеальным объектом для испытаний новых методов лечения и лекарственных препаратов. Вероятно, даже можно будет полностью отказаться от опытов на животных.

Не за горами создание технологий постнеокортекса, полагает Марков. К неокортексу человека смогут присоединять огромную нейросеть, превосходящую естественную нейросеть мозга по размерам, числу клеток и синапсов. Человеческое сознание в этом случае будет базироваться на комбинированном субстрате, состоящем из биологического мозга и искусственной нейронной сети. После смерти его биологической части искусственная продолжит существовать без серьезных потерь для личности. Вероятно, так людям удастся отсрочить неминуемую смерть.

 Вот для чего власти Москвы разорвали многомиллиардные контракты
Названы продукты, предотвращающие рак
Украина анонсировала новые ограничения в сообщении с РФ
Всегда недовольная: почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
Кремль не считает идею изъятия доходов «прогрессивным» налогом
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Шумахера перевезли в Испанию: что с ним сейчас происходит?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Спорт
Суперкубок на крохотном стадионе — шикарная идея УЕФА «Реал Мадрид» и «Атлетико» сыграли на 13-тысячной «А. Ле Кок Арене»
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Renault рассекретила «внедорожный» Logan Презентация автомобилей из серии Stepway, в которую, помимо «Логана», войдут кроссовер Sandero и грузопассажирский Dokker, состоится на Московском автомобильном салоне
Кино
72-летнего Петросяна «отправили» на шоу «Холостяк» Резидент Comedy Club Тимур Родригез прочит юмористу статус нового героя популярного шоу
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
История россиянина, который уехал работать в Амстердам
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь