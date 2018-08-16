Министр Васильева высказалась против единой школьной формы в России

Она добавила, что сейчас школьная форма есть в большинстве учебных заведений общего образования — «почти не осталось школ, которые этой формы не имеют». Есть общие подходы к тому, из каких элементов она состоит у мальчиков и у девочек, а также к цветовой гамме, однако детали школа устанавливает самостоятельно.