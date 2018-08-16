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11:46 (мск), источник: Интерфакс

Министр Васильева высказалась против единой школьной формы в России

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU — Министр просвещения РФ Ольга Васильева заявила, что в России не нужна единая для всех школьников форма, как это было в Советском Союзе.

Источник: РИА "Новости"

«Единая форма — не думаю, что она возможна и необходима сейчас», — сказала Васильева журналистам.

Она добавила, что сейчас школьная форма есть в большинстве учебных заведений общего образования — «почти не осталось школ, которые этой формы не имеют». Есть общие подходы к тому, из каких элементов она состоит у мальчиков и у девочек, а также к цветовой гамме, однако детали школа устанавливает самостоятельно.

На вопрос журналистов о «единой ценовой политике» в отношении школьной формы, Васильева ответила, что «форма не должна быть очень высокой по цене».

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