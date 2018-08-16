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14:15 (мск), источник: РИА Новости

Планетологи признали Землю «нормальной» планетой

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Астрономы детально изучили химический состав двух десятков планетарных систем и не нашли серьезных различий между ними и Землей. Это повышает наши шансы на открытие внеземного разума, заявили ученые, выступавшие на геохимической конференции Goldschmidt в Бостоне.

Источник: NASA

«Все “кирпичики”, из которых состоят планеты в других звездных системах, выглядят так же, как и их аналоги на Земле. Все критически важные элементы присутствуют на них, и их доли примерно равны земным. Это означает, что планеты, похожие на Землю, должны существовать в Млечном Пути», — рассказывает Сы-и Сюй (Siyi Xu) из обсерватории Джимини на Гавайских островах (США).

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Более полувека назад американский астроном Фрэнк Дрейк разработал формулу для вычисления количества цивилизаций в Галактике, с которыми возможен контакт, пытаясь оценить шансы на обнаружение внеземного разума и жизни.

Физик Энрико Ферми в ответ на достаточно высокую оценку шансов межпланетного контакта по формуле Дрейка сформулировал тезис, который сейчас известен как парадокс Ферми: если инопланетных цивилизаций так много, то почему человечество не наблюдает никаких их следов?

Этот парадокс ученые пытались решить множеством способов, самым популярным из которых является гипотеза «уникальной Земли». Она говорит о том, что для появления разумных существ необходимы уникальные условия, по сути, полная копия нашей планеты.

Как рассказывает Сюй, проверка этой теории сейчас осложнена тем, что современные телескопы не обладают достаточной чувствительностью для «прямых» наблюдений за землеподобными экзопланетами и изучения их химического состава.

По этой причине астрогеологи вынуждены идти окольными путями, вычисляя их состав по тому, какие примеси содержат в себе их звезды и как устроены их атмосферы. Сюй и его коллеги нашли остроумный способ решить эту проблему, используя одну недавно открытую особенность белых карликов, «мертвых» звезд.

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Все белые карлики и субкарлики обладают одним любопытным свойством — любая поглощаемая ими материя распределяется по их поверхности не случайно, а в виде своеобразного слоеного пирога. Тяжелые элементы, вроде кислорода или кремния, будут постепенно «тонуть» и опускаться к низу этой «слоенки», а водород и гелий будут «всплывать».

Благодаря этому следы тяжелых элементов, даже если они присутствуют на поверхности карлика в больших количествах, можно будет увидеть практически только в тот момент, когда звезда будет «пережевывать» и съедать поглощаемые ей обломки планет, астероидов и комет. В это время тяжелые элементы еще не успеют «утонуть», и их присутствие в атмосфере и на поверхности карлика можно будет заметить по характерным линиям поглощения и излучения в его спектре.

В общей сложности Сюю и его команде удалось открыть 18 подобных светил, расположенных относительно близко к Земле, на расстоянии в 458 световых лет или ближе. Изучив их спектр при помощи телескопа Кека, ученые подсчитали количество материи, «съеденной» карликами, и изучили ее состав.

Как оказалось, все планеты, перемолотые их бывшими звездами, содержали в себе вполне «земные» доли кальция, магния, кремния, железа и других породообразующих элементов. В одном случае, по словам Сюя, его команде даже удалось найти следы воды и других летучих веществ, но не удалось измерить их относительную массу.

Это говорит о том, что планеты, похожие на Землю по составу, отнюдь не уникальны и встречаются в Млечном Пути достаточно часто. Это заметно повышает наши шансы на открытие двойника Земли и представителей внеземных цивилизаций, заключают ученые.

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