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13:51 (мск), источник: N + 1

Египтяне научились бальзамировать умерших еще до появления фараонов. Теперь это доказали

Древние египтяне разработали технологию бальзамирования тел умерших на полторы тысячи лет раньше, чем считалось, говорится в пресс-релизе Йоркского университета, а также в статье, которая будет опубликована в Journal of Archaeological Science.

«Туринская мумия» принадлежала мужчине 20-30 лет, который умер примерно 5,6 тысяч лет назад. | Источник: Stephen Buckley / University of York

Исследователи, изучили мумию человека, жившего в Среднем Египте примерно 5,6 тысячи лет назад и выяснили, что для бальзамирования использовался примерно тот же состав, что и полтора тысячелетия спустя, когда искусственная мумификация стала широко применяться.

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«Туринская мумия» или «Фред», как ее неформально называют, хранится в Египетском музее Турина с начала XX века. Ее датируют ранней фазой культуры Негада, которая продолжалась примерно 500 лет, с 6 до 5,5 тысячи лет назад, в прединастический период. В отличие от большинства мумий, которые хранятся в музеях, «Туринская мумия» не подвергалась консервации. Это делает ее очень ценной для ученых, которые могут исследовать тело в том виде, в котором его привезли в Музей.

Ранее исследователи полагали, что мумии прединастического периода и Раннего царства, которые были старше примерно 4,5−4 тысяч лет, сохранялись за счет естественной мумификации — в жарком и сухом климате тела просто высыхали. Предполагалось, что бальзамировать и использовать смолы для сохранения тела египтяне начали позже, около 4,5 тысяч лет назад, в период Древнего царства. Более надежные свидетельства использования смол для мумификации сохранились от Среднего царства, существовавшего примерно 4−3,6 тысяч лет назад .

В 2014 году британские и австралийские ученые под руководством доктора Стивена Бакли (Stephen Buckley) из Йоркского университета, исследовали образцы погребальных пелен из захоронений в Мостагедде и Эль-Бадари, которые были сделаны 6300−5100 лет назад, и обнаружили на них следы древесных смол, по-видимому, хвойных деревьев.

В новой работе исследователи изучили образцы пелены, взятые уже непосредственно на «Туринской мумии». Авторы работы провели микроскопический анализ образцов и химический и элементный анализ веществ на них. Кроме того, генетическому и радиоуглеродному анализу подверглась и сама мумия.

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В результате ученые выяснили, что мумия принадлежала молодому мужчине 20−30 лет и мумификация тела проводилась примерно 5,6−5,5 тысячи лет назад. Авторам удалось выяснить примерный рецепт, который применяли для бальзамирования: он оказался похож на смесь, которую использовали на полторы тысячи лет позднее, в эпоху Среднего царства (4−3,6 тысяч лет назад). В состав входила основа из растительного масла или животного жира, меньшие количества смолы хвойных деревьев, которая обладает антибактериальными свойствами, ароматический растительный экстракт и небольшие количества воска и углеводов растительного происхождения.

«Существует очень мало мумий “натурального типа”, доступных для исследований», — говорит профессор Том Хайэм (Tom Higham) из Оксфордского университета. «Радиоуглеродное датирование показало, что она датируется ранней фазой культуры Негада прединастического периода. Она существовала гораздо раньше классической эпохи фараонов и древний возраст мумии дает нам беспрецендентную возможность изучить погребальные практики, которые существовали до становления государства».

Екатерина Русакова

 Египтяне научились бальзамировать умерших еще до появления фараонов. Теперь это доказали
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