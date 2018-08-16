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14:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Как выглядит парк-призрак на дне австрийского озера (фото)

Настоящий рай для дайверов.

Удивительное и абсолютно универсальное место для отдыха озеро Грюнер-Зе (Зеленое озеро) располагается в федеральной провинции Австрии — Штирии, в деревне Трагос.

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Большую часть года Зеленое озеро представляет собой небольшой водоем глубиной всего 1−2 метра, а вокруг него располагается красивый парк с дорожками, скамейками, деревьями и клумбами. Но с мая по июль здесь все меняется — в горах Хохшваб тает снег, и бурные потоки талых вод затапливают все вокруг.

Таким образом, парк вместе с лавочками и деревьями оказывается на самом дне озера Грюнер-Зе, глубина которого в это время увеличивается почти на 10 метров.

Свое название Зеленое озеро получило благодаря своей прозрачной воде, в которой отражаются затопленные трава и деревья.

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На три летних месяца Грюнер-Зе превращается в настоящий рай для дайверов, которые съезжаются сюда со всего мира, чтобы полюбоваться на парк-призрак под водой.

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