Как выглядит парк-призрак на дне австрийского озера (фото)
Настоящий рай для дайверов.
Настоящий рай для дайверов.
Удивительное и абсолютно универсальное место для отдыха озеро
Большую часть года Зеленое озеро представляет собой небольшой водоем глубиной всего 1−2 метра, а вокруг него располагается красивый парк с дорожками, скамейками, деревьями и клумбами. Но с мая по июль здесь все меняется — в горах Хохшваб тает снег, и бурные потоки талых вод затапливают все вокруг.
Таким образом, парк вместе с лавочками и деревьями оказывается на самом дне озера
Свое название Зеленое озеро получило благодаря своей прозрачной воде, в которой отражаются затопленные трава и деревья.
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