Составлен рейтинг самых опасных для здоровья россиян стран

Источник: AP 2018

Лидирующую позицию по количеству страховых претензий заняло самое популярное среди российских туристов направление — Турция. Здесь за медицинской помощью обращалась почти половина отдыхающих (46 процентов). Далее последовали Вьетнам, Таиланд, Доминиканская республика и Тунис. Также в 10-ку вошли Индия, Испания, Кипр и Арабские Эмираты.

Самыми распространенными причинами обращения в страховую компанию были простуда и вирусные заболевания — 40 процентов от общего количества претензий.

На втором месте оказались травмы и отравления — 20 процентов. А на последнем — инфаркты (5 процентов).

Также компания ERV назвала стоимость самого дорогостоящего страхового случая за указанный период. Он произошел зимой 2018 года с супружеской парой в Таиланде. Итоговая сумма возмещения медицинских и транспортных расходов составила более четырех миллионов рублей.