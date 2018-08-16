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15:23 (мск), источник: Индикатор

Слепым от рождения мышам восстановили зрение

Ученые смогли восстановить один тип светочувствительных рецепторов в глазах мышей, что частично вернуло зрение полностью слепым до этого животным. Для этого специалисты впервые смогли использовать регенеративный потенциал клеток Мюллера в сетчатке глаза. Результаты изложены в журнале Nature.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что у рыбок данио-рерио и амфибий специальный тип вспомогательных нервных клеток — клетки Мюллера — участвует в регенерации поврежденных нейронов сетчатки и восстановлении зрения. Однако у млекопитающих эти клетки не могут превращаться в нейроны самостоятельно. Тем не менее, подобная система лечения должна существовать, так как повреждения сетчатки до некоторой степени стимулируют деление клеток Мюллера и ограниченное воспроизводство нервных клеток.

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Ученые из Школы медицины Икана центра Маунт-Синай в Нью-Йорке (США) исследовали, можно ли частично восстановить фоторецепторы в глазах мышей. «Мы пытаемся разбудить механизм самовосстановления, который работает у данио-рерио», — говорит руководитель коллектива авторов Бо Чэнь. В предыдущей работе ученые вводили мышам безвредные вирусы, которые доставляли в клетки Мюллера ген белка, управляющего делением. Это привело к появлению новых клеток, напоминающих стволовые, но они не превратились в полноценные функциональные клетки сетчатки.

В новой работе ученые решили дополнить курс вторым этапом передачи генов — через две недели после первого. В рамках второй операции в глаза мышей ввели вирусы, содержащие три гена, которые отвечают за превращение клеток в палочки — один из типов фоторецепторов. Авторы протестировали методику на мышах, у которых есть фоторецепторы, но отсутствуют два ключевых гена, которые нужны для того, чтобы эти клетки могли передавать сигнал. Для работы конкретно с таким нарушением ученые добавили четвертый ген, чтобы сделать новые палочки функциональными.

В результате у получивших лечение мышей исследователи зарегистрировали активность в областях мозга, которые обрабатывают визуальную информацию, а новые палочки соединились с другими клетками сетчатки.

На данный момент этим способом можно лишь частично восстановить зрение, так как у этих мышей образовалось лишь 0,2% палочек от количества, которое стандартно для здоровых животных. Грызуны начали реагировать на свет, но для того, чтобы воспринимать форму объектов, такой концентрации рецепторов недостаточно. Авторы улучшают свой метод, а также ищут дополнительные гены для восстановления зрения. Также ученые планируют эксперименты с человеческими клетками, но пока не на живых людях, а на лабораторных культурах.

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