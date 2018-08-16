Застрявший на дереве дрон сбили струей воды

Житель Лондона вызвал пожарных для спасения дрона, который застрял на верхушке дерева в парке Баттерси.

Мужчина снимал пейзаж, когда его беспилотник запутался в ветках на 9-метровой высоте. На вызов прибыла команда из десяти человек на двух пожарных машинах.

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Очевидцы сначала подумали, что пожарные будут спасать забравшуюся на дерево кошку. Но затем команда пустила в дело шланг.

Инцидент собрал целую толпу наблюдателей. Поняв, в чем дело, многие из них назвали происходящее пустой тратой ресурсов и денег налогоплательщиков. К тому же, в парке запрещены летательные аппараты, отметили критики.

Четверо пожарных дежурили под деревом, чтобы подхватить дрон, когда он будет падать. Пятый целился в беспилотник струей из шланга. В конце концов дрон успешно вернулся к владельцу.

Спасатели заявили, что обязаны были снять дрон, так как он в любой момент мог упасть на голову кому-нибудь из прохожих.