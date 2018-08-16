Россияне смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами
В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать по всей территории России. Наилучшие условия будут на юге страны.
В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать по всей территории России. Наилучшие условия будут на юге страны.
Наблюдать сближение можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде.
В период с 11 по 14 августа россияне могли наблюдать метеоритный поток Персеиды, известный также как звездопад.