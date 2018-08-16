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16:20 (мск), источник: Известия

Россияне смогут увидеть сближение Луны с четырьмя планетами

В августе Луна сблизится с четырьмя планетами. При безоблачной погоде это явление можно будет наблюдать по всей территории России. Наилучшие условия будут на юге страны.

Источник: AP 2018
21 августа Луна сблизится с Сатурном, 23 августа — с Марсом, 27 августа — с Нептуном, 31 августа — с Ураном, сообщает Московский планетарий.

Наблюдать сближение можно будет через час после захода солнца при ясной, безоблачной погоде.

В период с 11 по 14 августа россияне могли наблюдать метеоритный поток Персеиды, известный также как звездопад.

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