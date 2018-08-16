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17:09 (мск), источник: RTVi

Умерла джазовая певица Арета Франклин

В Детройте умерла джазовая певица Арета Франклин, которая с конца 1960-х носила неофициальный титул «королевы музыки соул». Об этом сообщает ABC.

Источник: AP 2018

Франклин было 76 лет. Она умерла у себя дома в кругу семьи. Официальная причина смерти пока не сообщается.

До этого появились сообщения, что певица «тяжело больна». Издание TMZ со ссылкой на источник, близкий к семье Франклин, сообщило, что легендарная певица умерла от онкологического заболевания. По данным источника, в начале августа врачи сообщили родственникам Франклин «готовиться к ее скорому уходу». Собеседник издания рассказал, что певица похудела до 40 кг и состояние ее здоровья сильно ухудшилось за последние две недели.

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У певицы на протяжении многих лет были проблемы со здоровьем. В 2010 году стало известно, что Франклин удалили опухоль неизвестного происхождения. После этого она несколько раз отменяла концерты по совету врачей.

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В феврале 2017 года Франклин объявила, что из-за проблем со здоровьем уйдет со сцены, но выпустит еще один альбом. Пластинка A Brand New Me вышла в ноябре 2017 года и стала 42-м ее альбомом. В том же месяце состоялось последнее выступление певицы на сцене.

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За свою карьеру Франклин получила 18 «Грэмми» и продала 75 млн пластинок по всему миру. Певица установила рекорд по количеству песен, попавших в хит-парад Billboard, — 112 ее песен попали в рейтинг. 20 ее песен возглавили хит-парад R&B синглов, среди них: Respect, Chain Of Fools, I Never Loved a Man (The Way I Love You) и Bridge over Troubled Water.

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