Умерла джазовая певица Арета Франклин
В Детройте умерла джазовая певица Арета Франклин, которая с конца 1960-х носила неофициальный титул «королевы музыки соул». Об этом сообщает ABC.
В Детройте умерла джазовая певица Арета Франклин, которая с конца 1960-х носила неофициальный титул «королевы музыки соул». Об этом сообщает ABC.
Франклин было 76 лет. Она умерла у себя дома в кругу семьи. Официальная причина смерти пока не сообщается.
До этого появились сообщения, что певица «тяжело больна». Издание TMZ со ссылкой на источник, близкий к семье Франклин, сообщило, что легендарная певица умерла от онкологического заболевания. По данным источника, в начале августа врачи сообщили родственникам Франклин «готовиться к ее скорому уходу». Собеседник издания рассказал, что певица похудела до 40 кг и состояние ее здоровья сильно ухудшилось за последние две недели.
У певицы на протяжении многих лет были проблемы со здоровьем. В 2010 году стало известно, что Франклин удалили опухоль неизвестного происхождения. После этого она несколько раз отменяла концерты по совету врачей.
В феврале 2017 года Франклин объявила, что
За свою карьеру Франклин получила 18 «Грэмми» и продала 75 млн пластинок по всему миру. Певица установила рекорд по количеству песен, попавших в
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