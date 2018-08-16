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17:27 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В США выстроились очереди за спагетти из печенья

Каждый год на ярмарке в штате Айова проводится конкурс на самый оригинальный рецепт.

Ежегодная ярмарка в американском штате Айова слывет раем для любителей жареного мяса. Но в этом году все рекорды побило совершенно другое блюдо.

Выглядит лакомство как тарелка спагетти с фрикадельками и томатным соусом. Но на самом деле это очень сладкий десерт. «Спагетти» в нем сделаны из теста для печенья, «фрикадельки» — это шоколадные конфеты, а соус не томатный, а клубничный.

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— Мы начали экспериментировать с чем-то похожим несколько лет назад. И вот, в этом году наше блюдо «выстрелило», — рассказывает Майк Биггер, сотрудник компании, разработавшей десерт.

— Это, наверное, самая сумасшедшая вещь, которую я когда-либо видел, — добавил он.

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Ежегодно на ярмарке проводится конкурс на самый оригинальный рецепт. Директор Iowa State Fair отмечает, что с каждым годом «уровень сумасшествия» кулинаров только возрастает.

Ярмарка штата Айова проходит в городе Де-Мойн. Впервые она состоялась в 1886 году и является одной из крупнейших и наиболее известных в Соединенных Штатах. В течение 11 дней в августе ее посещает примерно один миллион человек.

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