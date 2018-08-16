В США выстроились очереди за спагетти из печенья
Каждый год на ярмарке в штате Айова проводится конкурс на самый оригинальный рецепт.
Каждый год на ярмарке в штате Айова проводится конкурс на самый оригинальный рецепт.
Ежегодная ярмарка в американском штате Айова слывет раем для любителей жареного мяса. Но в этом году все рекорды побило совершенно другое блюдо.
Выглядит лакомство как тарелка спагетти с фрикадельками и томатным соусом. Но на самом деле это очень сладкий десерт. «Спагетти» в нем сделаны из теста для печенья, «фрикадельки» — это шоколадные конфеты, а соус не томатный, а клубничный.
— Мы начали экспериментировать с
— Это, наверное, самая сумасшедшая вещь, которую я
Ежегодно на ярмарке проводится конкурс на самый оригинальный рецепт. Директор Iowa State Fair отмечает, что с каждым годом «уровень сумасшествия» кулинаров только возрастает.
Ярмарка штата Айова проходит в городе
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