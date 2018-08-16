Школьники назвали главные признаки идеального учителя
Ученые СПбГУ узнали, каким школьники видят идеального учителя. В масштабном исследовании приняли участие около трех тысяч старшеклассников из 50 регионов страны.
Ученые СПбГУ узнали, каким школьники видят идеального учителя. В масштабном исследовании приняли участие около трех тысяч старшеклассников из 50 регионов страны.
Ученые предложили ребятам ответить на вопросы о том, кому они готовы доверить свое образование. В итоге получился «портрет педагога».
Учитель, по мнению старшеклассников, должен уметь убеждать и понятно объяснять материал (такой ответ — у 91 процента опрошенных). Кроме того, школьников привлекают люди с чувством юмора (66 процентов) и педагоги, которые справедливо относятся ко всем, объективно оценивают результаты учеников и аргументируют оценки без эмоций (этот показатель оказался важен для 66 процентов респондентов).
— Проблема в том, что эти качества остаются в тени базового педагогического образования и даже системы повышения квалификации. В основном
Кроме того, эксперты отмечают, что подростки все чаще стремятся сделать свое образование более эффективным. Задумываются о том, для чего они учатся, зачем выполняют домашние задания.
Детям в школе часто говорят, что знания пригодятся им в будущем: на контрольной, на ЕГЭ, во взрослой жизни. Таким образом, некоторые педагоги обесценивают настоящий момент, сиюминутность. Ребенок уже не живет «здесь и сейчас», он все время
чего-тождет — в этом уязвимость всей системы школьного образования.
Как полагают эксперты,