Школьники назвали главные признаки идеального учителя

Источник: РИА "Новости"

Ученые предложили ребятам ответить на вопросы о том, кому они готовы доверить свое образование. В итоге получился «портрет педагога».

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Учитель, по мнению старшеклассников, должен уметь убеждать и понятно объяснять материал (такой ответ — у 91 процента опрошенных). Кроме того, школьников привлекают люди с чувством юмора (66 процентов) и педагоги, которые справедливо относятся ко всем, объективно оценивают результаты учеников и аргументируют оценки без эмоций (этот показатель оказался важен для 66 процентов респондентов).

— Проблема в том, что эти качества остаются в тени базового педагогического образования и даже системы повышения квалификации. В основном студентов-педагогов учат, как проводить традиционный урок, — комментирует соавтор исследования, доцент СПбГУ Леонид Илюшин. — Однако почти 70 процентов подростков считают, что занятия, которые они выбирают сами, дают им больше, чем обязательные уроки. Причем речь идет не о слабоуспевающих школьниках, а о тех, кто имеет серьезные амбиции в плане учебы.

Кроме того, эксперты отмечают, что подростки все чаще стремятся сделать свое образование более эффективным. Задумываются о том, для чего они учатся, зачем выполняют домашние задания.

Детям в школе часто говорят, что знания пригодятся им в будущем: на контрольной, на ЕГЭ, во взрослой жизни. Таким образом, некоторые педагоги обесценивают настоящий момент, сиюминутность. Ребенок уже не живет «здесь и сейчас», он все время чего-то ждет — в этом уязвимость всей системы школьного образования. Анастасия Азбель Соавтор исследования, доцент СПбГУ