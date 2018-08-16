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19:11 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Участники нового флешмоба заставили вещи летать по комнате (видео)

Для него понадобятся правильная музыка, хорошая фантазия и несколько друзей.

В середине августа в соцсетях начался необычный флешмоб под названием #MatildaChallenge. Он основан на кадрах из фильма 1996 года «Матильда», в котором маленькая девочка из неблагополучной семьи открывает в себе дар телекинетики — с помощью мысли она заставляет предметы вокруг двигаться.

Все это веселье в фильме происходит под песню «Little bitty pretty one» в исполнении Терстона Харриса.

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Неизвестно, кому первому пришла в голову мысль повторить увиденное в кино, но эта идея так всем понравилась, что пользователи соцсетей стали в огромных количествах публиковать свои варианты «бытовой магии».

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