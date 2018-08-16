Участники нового флешмоба заставили вещи летать по комнате (видео)
Для него понадобятся правильная музыка, хорошая фантазия и несколько друзей.
Для него понадобятся правильная музыка, хорошая фантазия и несколько друзей.
В середине августа в соцсетях начался необычный флешмоб под названием #MatildaChallenge. Он основан на кадрах из фильма 1996 года «Матильда», в котором маленькая девочка из неблагополучной семьи открывает в себе дар телекинетики — с помощью мысли она заставляет предметы вокруг двигаться.
Все это веселье в фильме происходит под песню «Little bitty pretty one» в исполнении Терстона Харриса.
Неизвестно, кому первому пришла в голову мысль повторить увиденное в кино, но эта идея так всем понравилась, что пользователи соцсетей стали в огромных количествах публиковать свои варианты «бытовой магии».
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