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11:30 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Американка создает очень реалистичные цветочные торты (фото)

Так красиво, что даже жалко их есть.

Лесли Виджил из Калифорнии не просто профессиональный кондитер, но и настоящий художник.

Девушка создает невероятные торты, пирожные и капкейки, украшая их масляными цветами и листьями. Благодаря точности в деталях, ее десерты выглядят, как настоящие растения или букеты цветов. И вообще, они слишком прекрасны, чтобы их есть.

А вот торты британки Ханны Эдвардс есть не хочется совсем по другой причине. Просто ее десерты в виде котиков и собачек выглядят уж слишком натурально и немного жутко.

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