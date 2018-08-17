Американка создает очень реалистичные цветочные торты (фото)
Так красиво, что даже жалко их есть.
Так красиво, что даже жалко их есть.
Лесли Виджил из Калифорнии не просто профессиональный кондитер, но и настоящий художник.
Девушка создает невероятные торты, пирожные и капкейки, украшая их масляными цветами и листьями. Благодаря точности в деталях, ее десерты выглядят, как настоящие растения или букеты цветов. И вообще, они слишком прекрасны, чтобы их есть.
А вот торты британки Ханны Эдвардс есть не хочется совсем по другой причине. Просто ее десерты в виде котиков и собачек выглядят уж слишком натурально и немного жутко.