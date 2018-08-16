Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истребители НАТО привели к инциденту над Черным морем
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Дочь Петросяна впервые прокомментировала развод отца
Пара пыталась заняться сексом в метро на глазах у пассажиров
Степаненко отнимает у Петросяна наручные часы
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-роллГлавной певице мира исполняется 60 лет
Вдова Расторгуева назвала виновных в гибели ее мужа в ЦАР
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Румынский клуб подписал экс-капитана сборной России по хоккею
Борец за справедливость: чем недовольна биатлонистка Подчуфарова
Танцы под «Хуторянку»: что попало на видео со свадьбы Поклонской
О смерти знаменитой актрисы узнали спустя 5 мес.
Перед смертью Вера Глаголева отправила подруге письмо - СМИ
"Без краски": в Сети смеются над Пугачевой - СМИ
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как дизайнер оформила трешку в Мытищах (фото)
Фоторепортажи
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
16Лесные пожары в Греции
19:55 (мск), источник: Новости Mail.Ru

В Альпах открыли высокотехнологичный музей Джеймса Бонда

Посетители смогут почувствовать себя героями шпионского фильма.

На горе Гайслахкогль в австрийском Зельдене появился необычный интерактивный музей «007 Elements», который посвящен знаменитому киноагенту Джеймсу Бонду.

Место для такого музея было выбрано неслучайно: именно здесь снимали 24-ый фильм об агенте 007 под названием «Спектр», который вышел на экраны в 2015 году.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Найдены самые красивые книжные магазины мира

«007 Elements» — это не просто здание, а целый комплекс. Сам музей занимает два этажа футуристического здания, выполненного в минималистическом стиле.

Кроме того, посетители смогут увидеть ледниковую дорогу, подъемник на гору Гайслахкогль и ресторан «ice Q», которые появлялись в «Спектре» в качестве декораций.

Сама выставка рассчитана на «полное погружение» в фильм. Здесь можно посидеть за рулем шпионского внедорожника, изучить интерактивные карты местонахождения преступников и получить секретное задание с помощью видеосвязи по вмонтированным в стены мониторам.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Как выглядит парк-призрак на дне австрийского озера
Почему Мадонна — это настоящий рок-н-ролл
Помощник президента Белоусов вызывает глав 14 компаний в Кремль
Утерянное в озере кольцо вернулось к владельцу через 45 лет
У россиян начали исчезать свободные деньги
Синоптики рассказали о сентябрьской погоде в России
В США директора зарабатывают в 312 раз больше, чем рядовые
Зачем Путину визит на свадьбу главы австрийского МИД?
Ученые обнаружили самое быстрое существо на планете
Спорт
«Уфа» вышла в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы Российскую команду в ответном матче с люксембургским «Прогресом» спас гол в дополнительное время
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Renault рассекретила «внедорожный» Logan Презентация автомобилей из серии Stepway, в которую, помимо «Логана», войдут кроссовер Sandero и грузопассажирский Dokker, состоится на Московском автомобильном салоне
Кино
Юлии Высоцкой — 45: за что мы ее любим Актриса, телеведущая и просто воплощение идеальной женщины, Юлия Высоцкая отмечает день рождения. Рассказываем о редком актерском даре, выдающейся красоте, кулинарном энтузиазме и других причинах, по которым мы от нее без ума
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Самое страшное здание Москвы снесут с помощью ножниц
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
Как выглядят молодые мужья звезд, которые старше 40 лет (фото) Климова, Кудрявцева и другие знаменитости выбирают мужчин моложе себя.
Дети
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой Спортсменка проводит время с 3-летней Софией
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь