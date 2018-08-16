В Альпах открыли высокотехнологичный музей Джеймса Бонда
Посетители смогут почувствовать себя героями шпионского фильма.
Посетители смогут почувствовать себя героями шпионского фильма.
На горе Гайслахкогль в австрийском Зельдене появился необычный интерактивный музей «007 Elements», который посвящен знаменитому киноагенту Джеймсу Бонду.
Место для такого музея было выбрано неслучайно: именно здесь снимали 24-ый фильм об агенте 007 под названием «Спектр», который вышел на экраны в 2015 году.
«007 Elements» — это не просто здание, а целый комплекс. Сам музей занимает два этажа футуристического здания, выполненного в минималистическом стиле.
Кроме того, посетители смогут увидеть ледниковую дорогу, подъемник на гору Гайслахкогль и ресторан «ice Q», которые появлялись в «Спектре» в качестве декораций.
Сама выставка рассчитана на «полное погружение» в фильм. Здесь можно посидеть за рулем шпионского внедорожника, изучить интерактивные карты местонахождения преступников и получить секретное задание с помощью видеосвязи по вмонтированным в стены мониторам.