Посадка боевых самолетов на трассу под Хабаровском попала на видео

На опубликованных в Сети кадрах видно, как военные самолеты совершают бреющий полет над автомобилистами и плавно приземляются.

Специально для учений авиации перекрыли участок автотрассы Хабаровск — Лидога — Ванино с подъездом к Комсомольску-на-Амуре с 91-го по 93-й километры, сообщает КГКУ «Хабаровскуправтодор».

По информации местных СМИ, в маневрах участвуют истребители Су-30СМ, Су-35 и МиГ-31.