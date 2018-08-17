Чертов август. Пять наивных вопросов про дефолт и кризис 1998 года

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Двадцать лет назад правительство России объявило технический дефолт — наша страна не смогла справиться со своими долговыми обязательствами. 17 августа 1998 года Центральный банк объявил о переходе на плавающий курс рубля — национальная валюта рухнула (в начале августа за один доллар давали 6 рублей, через месяц — 21 рубль). Девальвация спровоцировала сильнейшую инфляцию — продукты дорожали чуть ли не каждый день, предприятия банкротились одно за другим, а тысячи россиян остались без работы. Правительство Сергея Кириенко и руководство Банка России ушли в отставку, госдолг России вырос до 300 миллиардов долларов, страна столкнулась с сильнейшим кризисом.

АиФ.ru отвечает на вопросы про причины и последствия дефолта 1998 года.

Что предшествовало дефолту?

После распада СССР его правопреемницей стала Россия. И в 1990-х наша страна столкнулась с острым дефицитом денег.

Для понимания: одни только внешние долги Советского союза на тот момент составляли 96,6 миллиардов долларов.

Одновременно с этим на политической арене России происходила настоящая борьба между назначенным Борисом Ельциным либеральным правительством и Госдумой, которая тогда контролировалась КПРФ.

Парламентарии одобряли несбалансированные бюджеты, увеличивая расходную часть госказны, а правительство искало способы закрыть бюджетные дыры, наращивая госдолг посредством выпуска государственных казначейских обязательств (ГКО).

Процесс массового выпуска этих финансовых инструментов стартовал после переизбрания Ельцина президентом. Если в 1995 году объем выпуска ГКО составлял 160 миллиардов рублей, то в 1997 году показатель вырос уже до 502 миллиардов. Покупателям государственных казначейских обязательств предлагались высокие процентные ставки, поэтому спрос на ГКО был внушительным. Проще говоря, за каждый одолженный рубль через год государство возвращало 5−7 рублей из бюджетных денег. Впоследствии эта система фактически превратилась в пирамиду — старые обязательства РФ могла покрыть только за счет новых выпусков.

В итоге выплаты по ГКО вдвое превысили все доходы государства. И экономистам стало очевидно — пузырь лопнет.

На момент дефолта резервы ЦБР составляли 24 миллиарда долларов. А обязательства России на рынке ГКО/ОФЗ и фондовом рынке превышали 36 миллиардов долларов.

Только ли внутренние проблемы спровоцировали дефолт?

Нет, как это часто бывает, вместе с негативным внутренним фоном одновременно развивался и негативный внешний фон, который ускорил наступление кризиса в России.

В 1990-х наша экономика так же, как и сейчас, зависела от экспорта нефти и газа. Тогда же сырьевые котировки рухнули. Кроме того, свой вклад внес так называемый азиатский кризис. Экономики Южной Кореи, Тайваня, Сингапура и Гонконга в начале 1990-х росли небывалыми темпами, и очень быстро они стали ведущими в регионе. Инвестиционный бум привел к перегреву экономик, и к середине 1990-х в странах АТР разразился кризис, который не прошел незамеченный для всего мира. В Штатах, например, рухнул индекс Доу-Джонс, были приостановлены торги.

Почему России не помогли внешние кредиторы?

Сейчас иностранные финансовые институты — Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк (ВБ) и др. «заливают» деньгами Грецию или Украину, чтобы не допустить их банкротства.

Москва вела переговоры с МВФ и ВБ о выделении финансовой помощи, но кредиторы ничем не могли помочь нашей стране — средств Международного валютного центра и Всемирного банка изначально было недостаточно для покрытия всех проблем РФ.

К чему привел кризис, вызванный дефолтом?

Переход на плавающий курс национальной валюты девальвировал рубль в полтора раза. Инфляция в результате ускорилась в три раза. Отечественные банки переставали выдавать вклады населению, многие финансовые организации покинули рынок.

Коммерческие банки потеряли 45 миллиардов долларов, корпоративный сектор — 33 миллиардов долларов, а обычные граждане — 19 миллиардов долларов.

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Рост российской экономики 20 лет назад замедлился втрое — до 150 миллиардов долларов. До рекордного минимума рухнули сборы налогов. Внешний долг вырос до 220 миллиардов долларов (165 миллиардов из которых — долги государства, 30 миллиардов — банков, 25 миллиардов — компаний).

Был ли дефолт полезен?

Сильнейшая девальвация рубля сделала очень дорогим импорт и, наоборот, дешевым экспорт — продукция российских производителей стала конкурентоспособной. По сути, произошло то самое импортозамещение, курс на которое правительство провозгласило в 2014 году, на фоне санкционного режима. В конце 1990-х цены на иностранные товары были настолько высоки, что позволить себе их могли единицы, зато внутренняя продукция обесценилась, и отечественные предприятия смогли нарастить производство, поскольку практически не было иностранной конкуренции.

Из-за бедлама начала 1990-х огромное количество промышленных мощностей не было занято, после дефолта появилась возможность у стоявшего без дела станка сделать что-нибудь такое, что можно продать, люди воспользовались этим — и стали делать. Павел Медведев Финансовый омбудсмен

«Правительство возглавил Примаков, это была очень удачная фигура для того периода — спокойный, уравновешенный, не паникующий человек. Он позволял себе не вмешиваться там, где без него шло дело. Когда правительство не мешает там, где оно должно стоять в стороне, это замечательно. Примаков был таким премьером, который терпеливо мог не мешать», — рассказывает финансовый омбудсмен Павел Медведев.