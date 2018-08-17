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01:11 (мск), источник: РИА Новости

Названа неожиданная польза завтрака

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Исследователи из университета Бата в Великобритании выяснили, что употребление завтрака перед тренировками способствует сжиганию углеводов и помогает быстрее усваивать пищу после физической активности. С выводами ученых можно ознакомиться на портале MedicalXpress.

Источник: РИА Новости

Для исследования была набрана группа добровольцев, половину участников накормили с утра молочной кашей, а другую часть отправили на голодный желудок в тренажерный зал. После нагрузок и трехчасового отдыха ученые проверяли уровень глюкозы в крови и гликогена в мышцах испытуемых.

Завтрак перед тренировкой, как выяснилось, сильно повышает скорость метаболизма углеводов и выведения глюкозы из крови после тренировки, а также влияет на изменения уровня сахара в крови в течение двух часов после еды. Иными словами, полезный завтрак перед тренировкой ускоряет обмен веществ.

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Такие результаты эксперимента, как отметили ученые, могут быть полезными при лечении многих болезней, включая ожирение, заболевания сердца и сосудов, а также диабет второго типа.

Ранее американские исследователи обнаружили связь между получением удовольствия от еды и способом ее употребления, сообщил журнал Personality and Social Psychology Bulletin. В результате эксперимента выяснилось, что необычные способы употребления еды помогают получить от нее больше удовольствия. Отмечается, что нетрадиционные методы приема пищи повышают концентрацию человека на вкусовых ощущениях.

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