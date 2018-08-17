Животные для обрядов. Почему в России до сих пор совершают жертвоприношения

Источник: Аргументы и факты

«Быкобою» бой?

В начале августа пермские СМИ всколыхнуло сообщение о том, что в селе Большая Коча будет проводиться обряд жертвоприношения. На берегу реки Онолва должны принести в жертву молодого быка. В последний раз обряд «Быкобой» проводился в 2009 году. Организатором мероприятия выступил руководитель музея этнографии и фольклора села Большая Коча Василий Гагарин:

Часть мяса нужно съесть на берегу, при этом мысленно просить помощи и защиты предков, а часть отнести домой. Эту часть обычно сушат и сохраняют до Семика или родительской субботы, чтобы принести на могилы предков.

После скандальных публикаций в местных СМИ Василий Гагарин удалил со страницы информацию о проведении обряда. С корреспондентом АиФ.ru он общаться отказался.

О коми-пермяцком жертвоприношении в 1887 году писал этнограф М. Малахов:

Среди пермяков, ещё во времена глубокого язычества, существовал обычай при обращении к божествам в трудные минуты жизни, при просьбе их милосердия, приносить им в известный день в году в жертву животное.

На Быкобое в жертву приносят молодого бычка. | Источник: Аргументы и факты

Быкобой — древний языческий коми-пермяцкий обычай. Уже после проникновения христианства он был приурочен ко дню святых Флора и Лавра, которые являются покровителями скотоводства.

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В 1914 году этот обряд жертвоприношения был запрещён властью, и только в 1993 году его удалось возродить благодаря усилиям Больше-Кочинского школьного музея этнографии и фольклора и фольклорного ансамбля «Мича асыв» (Ясное утро).

В 2000 году режиссёр Анатолий Балуев снял документальный фильм «Быкобой», в котором рассказывалась история жителя Нижнего Тагила Андрея, который приезжает в отпуск на свою родину в Коми-Пермяцкий округ в село Большая Коча. Мужчина навещает родственников, поёт вместе с ними народные песни, слушает рассказы о традициях народа, численность которого сокращается. Вместе с односельчанами Андрей принимает участие обряде «Быкобой».

Известие о том, что обряд «Быкобой» вновь будет проводиться на территории Пермского края, возмутило пермских зоозащитников:

Если существует ад, то он будет точно в этом месте, — выразила своё мнение зоозащитник Галя Море. — Мы категорически против таких развлечений, планируем подать жалобу на жестокое обращение с животными!.

В тот же день святых Флора и Лавра, когда планируется проведение обряда, состоится Межмуниципальный фестиваль коми-пермяцкой обрядовой культуры «Проллавер». Он вошёл в программу проекта «59 фестивалей 59 региона». За его проведение отвечает министерство культуры Пермского края.

Несмотря на то, что Минкульт не имеет отношения к проведению обряда, организованного жителями, сотрудники министерства немедленно отреагировали на возрастающий скандал, и поспешили всех успокоить: заклания не будет.

«Как поясняют в Пермском доме народного творчества, в действительности в программу проекта “59 фестивалей 59 региона” вошел праздник “Проллавер” в селе Большая Коча, — сообщают в Минкульте региона. — Безусловно, никакого прилюдного заклания быка на празднике проходить не будет! Жители села действительно хранят воспоминания о древнем языческом обряде. Но главная суть праздника — прославление святых Фрола и Лавра. Они считались покровителями домашнего скота, и именно в их честь в этот день пели старинные песни и угощали сытным обедом гостей. Реальное жертвоприношение не входит в программу праздника и не финансируется из бюджета проекта».

Животные в обрядах в России — не редкость

Традиции жертвоприношений в современной России живы и редкостью не являются. Самый распространённый праздник, при проведении которого происходит заклание — исламский Курбан-байрам. Он так и переводится — праздник жертвоприношения. Животным, которое приносят в жертву, может быть верблюд, корова, но чаще всего жертвой становится баран.

В семи регионах России этот день (в 2018 году это 21 августа) объявляется выходным. Отдыхать будут жители республик Татарстан, Башкортостан, Крым, Дагестан, Адыгея, Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария.

Праздник жертвоприношения Курбан-байрам. | Источник: Аргументы и факты

В Крыму, к примеру, в этом году выходных дней, связанных с проведением религиозных праздников четыре:

Объявить нерабочими праздничными днями: 9 апреля 2018 года в связи с празднованием Светлого Христового Воскресения (Пасха), 28 мая 2018 года в связи с празднованием Дня Святой Троицы, 15 июня 2018 года в связи с празднованием Ораза-байрама, 21 августа 2018 года в связи с празднованием Курбан-байрама. Указ, опубликованный на официальном правительственном портале региона

В Казани в этом году для забоя жертвенных животных выделили 18 мест, расположенных в разных частях города.

Бурятский шаман Артур Цыбиков рассказывает, что в шаманских обрядах тоже происходят жертвоприношения:

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«У шаманов тоже бывают такие обряды, но с этической точки зрения мы стараемся это закрыть, на камеру не показывать, не афишировать. Жертвоприношения проводятся как ежегодные, так и по какому-либо поводу. Чаще всего в жертву приносится баран. Иногда проходят большие общественные молебны, но мы запрещаем фотографировать. По нашим понятиям боги — как судебные приставы. Мы должны им молиться и их почитать. Организм человека не может без еды, а душа не может существовать на земле без физического тела. Значит еда — очень важный элемент для души, она является священной вещью. Делая жертвоприношение, мы преподносим богам то, что мы едим, делимся тем, что для нас очень важно».

Шаман в онгоне. Онгон — это сгусток энергии, обладающий силой и разумом. | Источник: Аргументы и факты

Артур Цыбиков уверен, что с точки зрения возрождения языческой и корневой культуры и традиций проведение подобных мероприятий очень важно. Он связывает знание традиций со знанием своей родословной:

Многие известные люди на западе знают свои корни и гордятся ими. В России же — «Иван не знающий родства». У бурят раньше тоже было очень строго. Сейчас перемешиваются традиции, народы. Возрождение культуры и традиций — основополагающее, так как выжить очень сложно. Наша планета пришла к человеческому, социальному, военно-политическому, глобальному кризису. Идёт деградация языка, люди перестают общаться. С точки зрения возрождения обрядов российских народов, традиций, я поддерживаю обряды. Любые — христианские, мусульманские, языческие.

Православие отказалось от жертвоприношений, но православные армяне по-прежнему его практикуют. Оно называется Матах. Его особенность в том, что мясо жертвы (петуха, барана или быка) подают на благотворительном обеде или отдают в бедные семьи.

В православии всё же есть обычай, связанный с животными, но он не о заклании, а наоборот. На Руси в Благовещение было принято выпускать голубей и других птиц на свободу. Белый голубь с древних времён олицетворяет мир и добрые известия. В постсоветской истории Русской православной церкви этот обычай был возрождён в 1995 году, и сегодня при многих храмах после литургии в небо выпускают белых голубей.

Екатерина Олейник на одиночном пикете. | Источник: Аргументы и факты

Но даже такая красивая традиция может обернуться жестоким обращением с животными. В апреле 2018 года в Туле прошёл пикет против незаконной продажи лесных птиц на праздник Благовещения. Организатором выступила Екатерина Олейник, руководитель регионального Зеленого Движения России:

«Церковь празднует день Благовещения Пресвятой Богородицы. С этим праздником связан обычай выпускать на волю птиц, которых содержали в клетках в течение зимы. Однако, эта традиция в современном мире приобрела варварскую трактовку. Перед праздником лесных птиц незаконно отлавливают торговцы, которые потом продают их за небольшую цену. Традиционно в Туле православный праздник завершается массовой гибелью птиц. Это происходит по нескольким причинам. Птиц содержат в тесных клетках. Они просто давят друг друга. Их не поят и не кормят. Обессилевшие и голодные птицы не могут вернуться в родную среду. Они садятся на землю или ветки, где становятся простой добычей для кошек. Некоторым дорогостоящим птицам подрезают крылья, чтобы можно было их перепродать».

Закон допускает жертвоприношения

В российском законодательстве чётко зафиксировано, что жестокое обращение с животными, противоречащее принципам гуманности, запрещено и карается, если гибель или увечье животного произошло с целью причинения ему боли или страданий, а равно из корыстных или хулиганских побуждений. Но закон защищает не всех. Наказание за жестокое обращение к рыбам, земноводным и пресмыкающимся, а также беспозвоночным не предусмотрено.

Фёдор Леппа, младший юрист юридической фирмы «Демин и партнеры» поясняет, что «под жестоким обращением может пониматься мучение животного, причинение ему страданий, издевательство над ним»:

Оно может также выражаться в причинении вреда здоровью животного (длительное лишение пищи и воды, членовредительство и другое). В судебной практике закрепился вывод, что если животное убито быстро, не испытывало при этом мучений, то состав преступления отсутствует. Таким образом, можно разграничить жестокое обращение с животным, выразившимся в причинении ему смерти, и убийство животного, например, на ферме. В последнем случае животному не причиняются дополнительные страдания, и отсутствуют противоправные цели и мотивы.

Юрист отмечает, что относительно жертвоприношений животных и их соотношения с жестоким обращением с животными вопрос не такой однозначный. По его словам, судебной практики в России, признающей такие обряды преступлениями, обнаружить не удалось.

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«Можно предположить, что жертвоприношение животного можно считать преступлением, но лишь в определённых случаях, — поясняет Фёдор Леппа. — При проведении обряда, жертвователь осознает, что причиняет животному страдания, предвидит и желает наступления гибели животного. Однако при этом отсутствуют хулиганские либо корыстные мотивы. С другой стороны, если при убийстве животного применяются садистские методы (сдирание шкуры заживо, отрезание отдельных частей животного при жизни, сожжение заживо и др.), такие действия следует считать преступлением. Кроме того, присутствие при таких действиях малолетних детей (до 14 лет) увеличит тяжесть наказания».

Он отмечает, что при соблюдении прав граждан на свободу вероисповедания и отправления богослужений, а также прав коренных малочисленных народов на соблюдение своих традиций необходимо не допускать публичного проявления жестокости к животным.

Александр Черных, доктор исторических наук, зав. сектором этнологических исследований Пермского федерального исследовательского центра УрО РАН уверен, что сохранение традиций очень важно для культуры местного сообщества.

«Этот ритуал имеет глубокие корни и сохранился, по сути, только в селе Большая Коча, хотя раньше был распространен на территории нынешнего Пермского края и в других районах Русского Севера, у русских, карел, вепсов, коми, коми-пермяков, — поясняет учёный. — В исторической памяти жителей села сохранилось представление о том, что праздник им нужен, поэтому он был возобновлён после длительного перерыва в 1990-е гг. Сохранение традиций, части нашего культурного наследия, — это важный компонент культуры местного сообщества. Большая Коча очень известное село благодаря своим традициям. Оно сохранило очень многие ритуалы коми-пермяцкой культуры, которые в других местах исчезли. Этот ритуал важен для местного сообщества, и его сохранение играет большую роль в локальной идентичности».

Александр Черных поясняет, что «Быкобой» вписывается в те ритуалы, которые связаны с жертвоприношением в российской и мировой практике:

Подобные ритуалы проводили и проводят многие народы, например, из ближайших соседей — марийцы, удмурты. Наша современная культура очень многослойна, в ней сохраняются разные пласты. Ученые-этнографы придерживаются той точки зрения, что нужно не навредить местному сообществу и естественному процессу развития культуры. Для многих городских жителей то, что происходит в сёлах и деревнях иногда вызывает удивление, потому что они никогда этого не видели. Это для них в диковинку. Примеров таких достаточно много. Из последних праздников коми-пермяков — Гаврилов день в деревне Бачманово, например.

Гаврилов день, о котором упоминает учёный, отмечается деревне Бачманово Пермского края. В этот день проводится водосвятный молебен Святому Архангелу Гавриилу. В воду окунаются люди, а затем лошади. Две сотни лет назад местные жители, проведя такой же молебен, спасли лошадей от мора.

Александр Черных поясняет, что в обществе сейчас не сформирована культура восприятия: