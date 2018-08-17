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02:23 (мск), источник: Известия

Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму

Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму, рассказали «Известиям» в организации. Согласно планам, в 2019 году документ должен быть включен в программу стандартизации, согласован и утвержден.

Источник: РИА "Новости"

В его основу легли нормы по безопасности, речь идет о таких параметрах, как воздухопроницаемость изделий и их способность поглощать влагу. Это поможет избежать «эффекта скафандра», характерного для некачественной продукции.

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К работе над проектом стандарта подключились специалисты ряда организаций, в том числе Минпромторга и отраслевых ассоциаций.

С учетом их замечаний первая редакция документа будет представлена в технический комитет Росстандарта осенью.

Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, в основу ГОСТа положены стандарты Роскачества на отдельные изделия детской одежды, например на брюки, сарафаны, рубашки. Спортивная одежда для детей осталась за рамками документа.

Роскачество: 60% школьной формы опасны для детей
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