Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму

Источник: РИА "Новости"

В его основу легли нормы по безопасности, речь идет о таких параметрах, как воздухопроницаемость изделий и их способность поглощать влагу. Это поможет избежать «эффекта скафандра», характерного для некачественной продукции.

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К работе над проектом стандарта подключились специалисты ряда организаций, в том числе Минпромторга и отраслевых ассоциаций.

С учетом их замечаний первая редакция документа будет представлена в технический комитет Росстандарта осенью.