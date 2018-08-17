Роскачество подготовило проект ГОСТа на школьную форму

В его основу легли нормы по безопасности, речь идет о таких параметрах, как воздухопроницаемость изделий и их способность поглощать влагу. Это поможет избежать «эффекта скафандра», характерного для некачественной продукции.
К работе над проектом стандарта подключились специалисты ряда организаций, в том числе Минпромторга и отраслевых ассоциаций.
С учетом их замечаний первая редакция документа будет представлена в технический комитет Росстандарта осенью.
Как пояснили в пресс-службе Минпромторга, в основу ГОСТа положены стандарты Роскачества на отдельные изделия детской одежды, например на брюки, сарафаны, рубашки. Спортивная одежда для детей осталась за рамками документа.