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13:14 (мск), источник: РИА Новости

СМИ: школьникам и студентам в Таиланде запретили обниматься и целоваться

БАНГКОК, 17 авг — РИА Новости. Кабинет министров Таиланда утвердил новую редакцию «Правил поведения учащихся», представленную на рассмотрение правительства министерством образования страны, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Nation.

Источник: AP 2018

Нововведением в «Правилах» стали запреты на проведение собраний, потенциально ведущих к нарушениям общественного порядка и спокойствия граждан, а также на «неуместные проявления привязанности и непристойного поведения в общественных местах и в приватной обстановке», сообщает издание.

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Если запрет на собрания, которые могут привести к нарушению общественного порядка, направлен, прежде всего, против нередких в Бангкоке и других крупных городах страны массовых драк учащихся «соперничающих» профессионально-технических училищ, часто с применением холодного и огнестрельного оружия, то запрет на «неуместные проявления привязанности» означает запрет поцелуев и объятий, причем не только в общественных местах, но и «в приватной обстановке», пишет газета.

Издание цитирует интервью Варата Прыаксакуннана, директора Государственного бюро по делам учащихся, скаутского движения и молодежного движения Красного Креста Таиланда, который, поясняя новые «Правила», утверждает, что.

поцелуй в щеку лица противоположного пола и объятия с ним при встрече представляют собой неуместные и неприличные проявления.

Чиновник также заявляет в этом интервью, что необходимо применение строжайших мер контроля соблюдения «Правил» в период празднования Дня Святого Валентина.

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Традиционная общественная мораль в Таиланде запрещает публичные проявления привязанности и нежности: даже супружеские пары на публике редко позволяют себе прикасаться друг к другу: с точки зрения традиции, максимум, что влюбленные могут себе позволить на людях — это держаться за руки.

Традиции пока еще достаточно крепки в сельскохозяйственных провинциях Таиланда, однако в таиландских городах нынешнее молодое поколение относится к ним уже не так бережно, как их родители, и вряд ли сможет безоговорочно принять новые «Правила», пишет газета.

Новые «Правила», касающиеся учащихся средних школ и высших учебных заведений, вступят в силу сразу после публикации в Royal Government Gazette, специальном издании, в котором публикуются все новые указы, законы и регуляции, вступающие в действие в Таиланде.

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