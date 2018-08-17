Илон Маск пожаловался, что работает 120 часов в неделю
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск пожаловался на переутомление.
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Основатель высокотехнологичной компании Tesla Илон Маск пожаловался на переутомление.
В интервью газете New York Times Маск заявил, что в последнее время работал по 120 часов в неделю, и не брал отпуска больше чем на семь дней, начиная с 2001 года, когда он был вынужден был взять долгий отпуск, только потому что заболел малярией.
«Бывало, что я не покидал фабрику
По словам Маска, когда 28 июня ему исполнилось 47 лет, он провел на работе все 24 часа. «Всю ночь, не было ни друзей, ничего», — сказал он, с трудом выговаривая слова.
Маск дал интервью New York Times на фоне инцидентов, которые в последнее время преследуют деятельность его детища.
На этой неделе комиссия США по ценным бумагам и рынкам прислала Tesla повестку с требованием прояснить планы Маска сделать компанию частной. Также стало известно, что бывший сотрудник Tesla обратился в комиссию с жалобой, в которой рассказал, что на одном из предприятий компании процветает наркоторговля.
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