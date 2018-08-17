Археологи нашли скелет древнего кита на участке будущего ж/д подхода к Крымскому мосту
Находка позволит палеонтологам изучить строение древних животных.
Находка позволит палеонтологам изучить строение древних животных.
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 августа. /ТАСС/. Археологи обнаружили на участке будущего железнодорожного подхода к Крымскому мосту окаменевшие костные останки кита, которые пролежали в геологических слоях около 10 млн лет. Об этом сообщил информационный центр «Крымский мост».
Фрагменты скелета — позвоночный столб и ребра — были найдены в ходе археологических исследований, предваряющих строительство железной дороги — подхода к Крымскому мосту.
Отмечается, что окаменелости «залегали на небольшой глубине — около метра от поверхности».
Со временем там, где было море, образовалась суша. Произошло поднятие геологических слоев, и скелет кита оказался на возвышенности, хотя раньше он лежал на дне.
Ученые отмечают, что находка сделана благодаря проекту подхода к Крымскому мост, они назвали ее «большой удачей для палеонтологов».
«Ее главная ценность в том, что это сочлененный скелет древнего кита. Черепные кости не сохранились, но полностью представлен позвоночный столб — от грудного отдела до хвостового. Все фрагменты принадлежат одному экземпляру. Такие находки бывают нечасто. Хорошо видна структура костной ткани. Это позволит нам изучить останки животного минувших эпох очень корректно и получить полезную информацию о строении древнего организма», — рассказал ведущий методист Зоологического музея Таврической академии Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского Дмитрий Старцев.
Фрагменты скелета древнего кита будут детально изучены и подготовлены для экспонирования в музее на Крымском полуострове.
Крымский мост и подходы к нему строятся в регионе с уникальной историей, отметили в инфоцентре. Поэтому вопрос сохранения культурного наследия был «одним из ключевых еще на этапе предпроектных изысканий, а затем — при разработке проектов моста и подходов», говорится в сообщении.
Важно было запроектировать объекты, не затрагивая исторические памятники, а все, что может попасть в зону будущей стройки, исследовать и сохранить для потомков. Для решения этих задач были привлечены ведущие научные и специализированные организации России. Более тысячи специалистов подключились к работе.
До начала большой стройки ученые провели масштабную археологическую разведку: обследовали свыше 500 га территорий, выполнили геоакустическую и геомагнитную съемку, сообщили в
«На участках будущего строительства подходов к мосту со стороны Крыма и Кубани были обнаружены десятки объектов археологического наследия. Почти 56 гектаров территорий, отведенных под подходы к мосту, стали местом крупнейших в стране
Автодорожную часть моста, который соединил Крымский полуостров с другими регионами России, открыли 15 мая с участием президента РФ Владимира Путина, 16 мая по мосту стартовало движение транспорта. На первом этапе мост открыт только для легковых автомобилей и пассажирских автобусов, движение грузовиков до октября запрещено. Строительство железной дороги через пролив продолжается, открытие планируется в 2019 году.