Биологи подтвердили историю эволюции знаменитой «бабочки Дарвина»

Источник: Olivia Walton

«Эти бабочки давно считаются одним из самых ярких примеров эволюции в действии, они упоминаются фактически во всех учебниках биологии по всему миру. Креационисты постоянно атакуют их, пытаясь дискредитировать учение Дарвина. Мы подтвердили, что они поменяли цвет из-за растущего загрязнения воздуха», — рассказывает Мартин Стивенс (Martin Stevens) из университета Эксетера (Великобритания).

У теории эволюции Дарвина, помимо знаменитых галапагосских вьюрков, есть еще один символ, более знакомый жителям России и других стран Европы. Примерно через два десятка лет после публикации «О происхождении видов», с Дарвином связался Альберт Фарн, один из известных британских специалистов по биологии насекомых.

Он рассказал ему о любопытном феномене — белые березовые пяденицы и другие бабочки, жившие в окрестностях английского городка Льюис, резко поменяли цвет, став угольно черными. Фарн предположил, что подобные перемены в их облике были связаны с естественным отбором — за несколько десятков лет до этого в Льюисе появились заводы по производству извести, «закоптившие» окрестные березовые леса и отложения известняка большим количеством сажи.

В результате этого птицам стало гораздо легче находить бабочек, окрашенных в светлые тона, а темные пяденицы, наоборот, стали невидимыми для них. Большинство ученых соглашается с этой идеей Фарна и Дарвина, однако противники теории эволюции постоянно критикуют эту идею, требуя ее экспериментальной проверки и критикуя различные попытки проведения таких опытов.

Стивенс и его коллеги предложили свой собственный вариант проверки суждений Дарвина и Фарна, наблюдая не за бабочками, а за их естественными врагами — воробьями, синицами и прочими насекомоядными птицами. Для этого ученые изготовили несколько десятков муляжей бабочек, ориентируясь на образцы, собранные в середине 19 века и на протяжении всего 20 века, и высадили их на стволы деревьев в лесах на юго-западе Англии.

Новость Ученые нашли живых ровесников динозавров на современной Земле

Рядом с каждой такой «бабочкой» биологи установили камеры, позволявшие им следить за тем, как часто птицы находили эти муляжи и пытались их съесть. Для повышения привлекательности этих «пядениц» ученые наполнили их различными приманками и изготовили из тех материалов, которые светятся в ультрафиолете так же, как и хитин этих насекомых.

Как показали эти опыты, светлые бабочки становились добычей птиц примерно на 20% реже, чем темные пяденицы, если они находились на поверхности светлого ствола березы, покрытого лишайниками. Если же дерево было темным или просто равномерно окрашенным, то тогда преимущество получали черные насекомые.