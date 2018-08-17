Школьник взломал серверы Apple

Источник: AP 2018

В течение года 16-летний школьник несколько раз подключался к серверам корпорации. Сотрудники Apple обратили внимание на несанкционированный доступ и сообщили об этом в ФБР. Затем дело передали австралийской федеральной полиции.

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Стражи правопорядка нашли в квартире подростка два ноутбука, мобильный телефон и жесткий диск, на котором они обнаружили скачанные с серверов Apple файлы. Все документы находились в папке под названием hacky hack hack («хакерский взлом взлом»).

Сотрудники полиции отметили, что злоумышленник хвастался своей деятельностью в мессенджере WhatsApp. Представители Apple заверили клиентов, что их личные данные не подверглись взлому.

В суде отказались комментировать детали дела. Прокуроры лишь заявили, что судебное разбирательство начнется 20 сентября.