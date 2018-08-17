Школьник взломал серверы Apple
Подросток из Австралии взломал серверы Apple, выкачав оттуда около 90 гигабайт защищеннных файлов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австралийские СМИ.
Подросток из Австралии взломал серверы Apple, выкачав оттуда около 90 гигабайт защищеннных файлов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австралийские СМИ.
В течение года 16-летний школьник несколько раз подключался к серверам корпорации. Сотрудники Apple обратили внимание на несанкционированный доступ и сообщили об этом в ФБР. Затем дело передали австралийской федеральной полиции.
Стражи правопорядка нашли в квартире подростка два ноутбука, мобильный телефон и жесткий диск, на котором они обнаружили скачанные с серверов Apple файлы. Все документы находились в папке под названием hacky hack hack («хакерский взлом взлом»).
Сотрудники полиции отметили, что злоумышленник хвастался своей деятельностью в мессенджере WhatsApp. Представители Apple заверили клиентов, что их личные данные не подверглись взлому.
В суде отказались комментировать детали дела. Прокуроры лишь заявили, что судебное разбирательство начнется 20 сентября.
Ранее 11-летнему школьнику удалось взломать точную копию сайта избирательной системы США. Мальчик изменил результаты выборов в штате Флорида всего за 10 минут.