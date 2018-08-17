Женщины в Индии встали на защиту своего права сидеть
Женский профсоюз в Индии отвоевал для работников магазинов штата Керала право сидеть на рабочем месте.
Женский профсоюз в Индии отвоевал для работников магазинов штата Керала право сидеть на рабочем месте.
Кампания привлекла внимание к проблеме тяжелых условий труда работников розничной торговли этого штата.
В Керале большинство сотрудников магазинов — женщины. До реформы в законодательстве им часто запрещали разговаривать с коллегами, ходить в туалет и даже просто присесть на рабочем месте.