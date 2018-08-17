Китайский луноход изучит обратную сторону Луны
Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Недавно страна представила аппарат, который займется изучением обратной стороны Луны.
Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Недавно страна представила аппарат, который займется изучением обратной стороны Луны.
Китай входит в тройку крупнейших космических держав, имеющих собственную пилотируемую космонавтику. Страна располагает разнообразными
А теперь страна готовится отправить в космос новый аппарат — на этот раз его задачей станет изучение обратной стороны Луны, невидимой с Земли. Луноход, пока еще безымянный, внешне напоминает «Юйту»: это блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина — 1,5 метра, ширина — 1 метр и высота — 1,1 метра.
За время своей работы «Юйту» неоднократно выходил из строя
Также сообщается, что объявлен конкурс на лучшее имя для нового лунохода, который завершится 5 сентября. Победитель получит денежное вознаграждение и будет приглашен на запуск лунохода. Узнайте, как свои имена получают российские ракеты.