Китайский луноход изучит обратную сторону Луны

Источник: Reuters

Китай входит в тройку крупнейших космических держав, имеющих собственную пилотируемую космонавтику. Страна располагает разнообразными ракетами-носителями и прикладными спутниками всех видов, запускает межпланетные станции к Луне и планирует освоение Марса. Разработка лунной программы была начата в 1998 году, и несколько ее этапов уже реализовано. Например, с 2013 по 2016 годы на естественном спутнике Земли работал луноход «Юйту», являющийся частью китайской космической миссии «Чанъэ-3». Свое имя он получил в честь мифологического лунного зайца, принадлежащего китайской богини Луны Чанъэ.

А теперь страна готовится отправить в космос новый аппарат — на этот раз его задачей станет изучение обратной стороны Луны, невидимой с Земли. Луноход, пока еще безымянный, внешне напоминает «Юйту»: это блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина — 1,5 метра, ширина — 1 метр и высота — 1,1 метра.

За время своей работы «Юйту» неоднократно выходил из строя из-за сложного рельефа поверхности Луны. В обновленной версии эти проблемы учтены: в частности, у лунохода будут «изменяемые части и варьируемая конфигурация загрузки». Дата запуска не объявлена, ориентировочно аппарат осуществит прилунение в конце 2018 года. Луноход будет доставлен в район бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

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