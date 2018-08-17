Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
Чак Норрис «прокачал» пикап Toyota (видео)
Лепс показал всех своих детей (фото)
Известная российская фигуристка разделась для поклонников
Пелагея сыграла вторую свадьбу с мужем
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Раймонд Паулс отреагировал на скандал с Вайкуле
Ходченкова, Акиньшина и Александрова на премьере сериала
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
Похудевшая Стеша Маликова продемонстрировала тонкую талию
Бузову уличили в использовании фотошопа
Крушения мостов: самые известные случаи
При сносе здания нашли десяток довоенных авто
В Москве телеведущий расстрелял ковырявшегося в его машине соседа
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
8Недалеко от аэропорта в Болонье взорвался бензовоз
15:06 (мск), источник: Популярная механика

Китайский луноход изучит обратную сторону Луны

Китай работает над собственной космической программой с 1956 года. Недавно страна представила аппарат, который займется изучением обратной стороны Луны.

Источник: Reuters

Китай входит в тройку крупнейших космических держав, имеющих собственную пилотируемую космонавтику. Страна располагает разнообразными ракетами-носителями и прикладными спутниками всех видов, запускает межпланетные станции к Луне и планирует освоение Марса. Разработка лунной программы была начата в 1998 году, и несколько ее этапов уже реализовано. Например, с 2013 по 2016 годы на естественном спутнике Земли работал луноход «Юйту», являющийся частью китайской космической миссии «Чанъэ-3». Свое имя он получил в честь мифологического лунного зайца, принадлежащего китайской богини Луны Чанъэ.

Новость
Красный код. Как Китай копировал космические достижения СССР

А теперь страна готовится отправить в космос новый аппарат — на этот раз его задачей станет изучение обратной стороны Луны, невидимой с Земли. Луноход, пока еще безымянный, внешне напоминает «Юйту»: это блок прямоугольной формы на шести колесах с двумя раздвижными солнечными панелями. Его длина — 1,5 метра, ширина — 1 метр и высота — 1,1 метра.

За время своей работы «Юйту» неоднократно выходил из строя из-за сложного рельефа поверхности Луны. В обновленной версии эти проблемы учтены: в частности, у лунохода будут «изменяемые части и варьируемая конфигурация загрузки». Дата запуска не объявлена, ориентировочно аппарат осуществит прилунение в конце 2018 года. Луноход будет доставлен в район бассейна Южный полюс — Эйткен на обратной стороне Луны.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что объявлен конкурс на лучшее имя для нового лунохода, который завершится 5 сентября. Победитель получит денежное вознаграждение и будет приглашен на запуск лунохода. Узнайте, как свои имена получают российские ракеты.

 Красота повтора: что такое фракталы
100 лайфхаков на все случаи жизни: полезные мелочи
Правительство отвергло план изъятия 500 млрд рублей у бизнеса
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
СКР проверит информацию о заброшенном отделе полиции
Женщины в Индии встали на защиту своего права сидеть
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
Школьник из Австралии взломал серверы Apple
Американка создает очень реалистичные цветочные торты (фото)
Спорт
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ Обе команды в ответных матчах заставили понервничать своих болельщиков, но в итоге добились права играть раунде плей-офф турнира
Hi-Tech
Эдвард Руки-Ножи: первый киборг в истории (фото) Его называют первым киборгом в истории. И он обрел новую жизнь.
Авто
Работники АВТОВАЗа получили стильные кеды с секретом (фото) Специальная обувь давно является обязательным требованием альянса Renault-Nissan, но теперь это еще действительно стильно
Кино
Ходченкова, Акиньшина и Александрова на премьере сериала «Домашний арест» расскажет о чиновнике, который попался на взятке и живет в старой коммуналке
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь