Подводная жизнь памятников Ленина и Сталина в Кыргызстане

Дайверы говорят, что для них нет большой разницы, какие памятники устанавливать под водой - бюст Сталину или огромный башмак из бетона | Источник: Русская служба Би-би-си

На глубине 4−5 метров руководитель дайвинг-клуба Петр Ильчишин установил бюсты Сталина и Ленина. Эти памятники, по планам Ильчишина, должны положить начало «Аллее советской эпохи».

Петр рассказывает, что экспонаты ранее были обнаружены также на дне озера в нескольких километрах от берега членами дайвинг-клуба. Их вытащили, отреставрировали и перенесли на дикий пляж, популярный у туристов-дайверов.

Вдохновил дайвера на создание «Аллеи советской эпохи» подводный музей в Мексике.

«Количество желающих заняться дайвингом растет, однако озеро у нас бедное — на дне Иссык-Куля нет живности или рифов, поэтому нужно создавать искусственный ландшафт», — говорит Ильчишин.

Сторонники и противники

Помимо бюстов советских вождей, дайверы также установили под водой бетонный башмак. Новость об аллее скульптур на дне озера вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.

Некоторым понравился творческий подход Ильчишина к решению проблемы «бедности» озера. Ряд пользователей выразил обеспокоенность по поводу экологии, а некоторых оскорбило то, что бюст Сталина был установлен на дне озера, которое является народным достоянием страны.

Памятник Сталину на дне Иссык-Куля появился уже после распада СССР | Источник: Русская служба Би-би-си

Гражданский активист Мирсулжан Намазалиев на своей странице в «Фейсбуке» раскритиковал творческое решение Ильчишина. Активист считает, что действия водолазов неоправданы, а посыл их неверный:

Сталин виновен в смерти тысяч человек и был плохим руководителем. Да, он часть истории, но установить его бюст в озере, тем самым загрязняя озеро и восхваляя его кроважадность — это неверный шаг.

Мирсулжан Намазалиев не одинок в своем мнении, многие пользователи «Фейсбука» также критично отнеслись к такой инициативе. Ильчишин такой критикой со стороны общественности был обескуражен.

По его словам, бетон — безопасный материал, который никак не может ухудшить экологическую обстановку. Он также подчеркивает, что установка памятников в данном случае не несет никакого идеологического содержания.

Священное озеро

«Мы можем убрать их очень быстро, но проблема остается: у нас нет на дне ни рифов, ни живности, и у государства нет задачи развивать дайвинг в Кыргызстане. Это могли быть любые экспонаты — у нас их просто нет», — говорит Ильчишин.

Иссык-Куль («горячее озеро») — второе по величине озеро в мире, находится на высоте 1609 метров. Оно также издревле считается священным у кыргызов. Ранее кыргызы в нем не купались, но с приходом русских переселенцев в XVIII веке на побережье озера появилась курортная зона.

Сейчас на Иссык-Куле много курортов и пансионатов, где туристам предлагаются различные услуги — от грязевых процедур до дайвинга и прыжков с парапланами.

Пять лет назад лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил кыргызстанцам передать России озеро Иссык-Куль — в счет погашения внешнего долга перед Москвой. По его словам, в то время было много разговоров о том, что у Кыргызстана большие внешние долги:

Ну, я и сказал: «Продайте Иссык-Куль, и будет вам денег огромное количество». Это был всего лишь пример. Греция продает острова. Но тут же подняли шум, что Жириновский хочет продать Иссык-Куль. Я лишь привел пример. У Кыргызстана есть жемчужина, теплое озеро, которое лучше, чем Черное море.

Его заявление вызвало негативную реакцию в Кыргызстане. В парламенте даже обсуждали вопрос о внесении имени Жириновского в черный список. Политик позже заявил, что его заявление неправильно истолковали.

Впрочем, в Кыргызстане идут споры не только по поводу тех памятников Ленину и Сталину, которые установлены на дне озера. В центре Бишкека около Государственного исторического музея расположен бронзовый памятник Ленину. Памятник был установлен в 1984 году, позже он был объявлен историческим памятником и защищен специальным законом по его охране.

В 2003 году памятник с главной площади страны переместили на задворки. А на том месте, где он находился, возвышается памятник Манасу, герою крупнейшего киргизского эпоса. «Манас» был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.

Памятники Ленину стоят в четырех [из семи] областных центрах Кыргызстана. Только в Бишкеке до сих пор есть шесть памятников Сталину. Есть также изображения Ленина на гидроэлектранциях. Бюст Ленина стоит и на одной из высочайших вершин бывшего СССР — на Пике Ленина на высоте 7 134 метров.

Ситуация с памятниками Ленина в Кыргызстане кардинально отличается от того, что происходит в других бывших советских республиках Центральной Азии: в Таджикистане и Узбекистане памятники вождю революции были демонтированы.

Отношение к Иосифу Сталину у кыргызстанцев неоднозначное. По официальным данным, в 1937 году по приказам Сталина близ Бишкека были расстреляны 137 человек, среди них были писатели и исторические деятели. Однако есть и те, кто считает Сталина символом борьбы с коррупцией.