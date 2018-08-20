Подводная жизнь памятников Ленина и Сталина в Кыргызстане
Памятников из советского прошлого в Кыргызстане, даже спустя 27 лет после распада СССР, еще довольно много. Некоторые из них есть даже на дне озера
Памятников из советского прошлого в Кыргызстане, даже спустя 27 лет после распада СССР, еще довольно много. Некоторые из них есть даже на дне озера
На глубине 4−5 метров руководитель
Петр рассказывает, что экспонаты ранее были обнаружены также на дне озера в нескольких километрах от берега членами
Вдохновил дайвера на создание «Аллеи советской эпохи» подводный музей в Мексике.
«Количество желающих заняться дайвингом растет, однако озеро у нас бедное — на дне
Помимо бюстов советских вождей, дайверы также установили под водой бетонный башмак. Новость об аллее скульптур на дне озера вызвала неоднозначную реакцию пользователей соцсетей.
Некоторым понравился творческий подход Ильчишина к решению проблемы «бедности» озера. Ряд пользователей выразил обеспокоенность по поводу экологии, а некоторых оскорбило то, что бюст Сталина был установлен на дне озера, которое является народным достоянием страны.
Гражданский активист Мирсулжан Намазалиев на своей странице в «Фейсбуке» раскритиковал творческое решение Ильчишина. Активист считает, что действия водолазов неоправданы, а посыл их неверный:
Сталин виновен в смерти тысяч человек и был плохим руководителем. Да, он часть истории, но установить его бюст в озере, тем самым загрязняя озеро и восхваляя его кроважадность — это неверный шаг.
Мирсулжан Намазалиев не одинок в своем мнении, многие пользователи «Фейсбука» также критично отнеслись к такой инициативе. Ильчишин такой критикой со стороны общественности был обескуражен.
По его словам, бетон — безопасный материал, который никак не может ухудшить экологическую обстановку. Он также подчеркивает, что установка памятников в данном случае не несет никакого идеологического содержания.
«Мы можем убрать их очень быстро, но проблема остается: у нас нет на дне ни рифов, ни живности, и у государства нет задачи развивать дайвинг в Кыргызстане. Это могли быть любые экспонаты — у нас их просто нет», — говорит Ильчишин.
Сейчас на
Пять лет назад лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский предложил кыргызстанцам передать России озеро
Ну, я и сказал: «Продайте
Иссык-Куль,и будет вам денег огромное количество». Это был всего лишь пример. Греция продает острова. Но тут же подняли шум, что Жириновский хочет продать Иссык-Куль.Я лишь привел пример. У Кыргызстана есть жемчужина, теплое озеро, которое лучше, чем Черное море.
Его заявление вызвало негативную реакцию в Кыргызстане. В парламенте даже обсуждали вопрос о внесении имени Жириновского в черный список. Политик позже заявил, что его заявление неправильно истолковали.
Впрочем, в Кыргызстане идут споры не только по поводу тех памятников Ленину и Сталину, которые установлены на дне озера. В центре Бишкека около Государственного исторического музея расположен бронзовый памятник Ленину. Памятник был установлен в 1984 году, позже он был объявлен историческим памятником и защищен специальным законом по его охране.
В 2003 году памятник с главной площади страны переместили на задворки. А на том месте, где он находился, возвышается памятник Манасу, герою крупнейшего киргизского эпоса. «Манас» был внесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый объемный эпос в мире.
Памятники Ленину стоят в четырех [из семи] областных центрах Кыргызстана. Только в Бишкеке до сих пор есть шесть памятников Сталину. Есть также изображения Ленина на гидроэлектранциях. Бюст Ленина стоит и на одной из высочайших вершин бывшего СССР — на Пике Ленина на высоте 7 134 метров.
Отношение к Иосифу Сталину у кыргызстанцев неоднозначное. По официальным данным, в 1937 году по приказам Сталина близ Бишкека были расстреляны 137 человек, среди них были писатели и исторические деятели. Однако есть и те, кто считает Сталина символом борьбы с коррупцией.