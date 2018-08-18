Космические лучи «засветили» древнейшие магнитные поля Вселенной
Действие магнитного поля на частицы высоких энергий оказалось столь сильным, что его можно зарегистрировать современными приборами.
Действие магнитного поля на частицы высоких энергий оказалось столь сильным, что его можно зарегистрировать современными приборами.
Андрей Савельев из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта совместно с Рафаэлем Батистой из Университета
В настоящий момент не вполне ясно, в какой именно момент истории Вселенной в ней возникли магнитные поля, в частности — наиболее распространенный их класс — межгалактические.
Авторы новой работы попытались с помощью расчетов выяснить, есть ли возможность установить существование древнейших межгалактических магнитных полей Вселенной по косвенным признакам. Для этого они провели симуляцию действия закрученного межгалактического магнитного поля на частицы космических лучей ультравысоких энергий — например, протоны.
Согласно подсчетам исследователей, закрученность магнитных полей должна существенно искажать траектории частиц ультравысоких энергий. Наземные регистрирующие детекторы таких частиц в результате могут зафиксировать, что с одних направлений таких частиц будет приходить заметно больше, а с других — гораздо меньше нормы. Исходя из этого можно будет рассчитать как степень закрученности магнитных полей (изогнутости линий межгалактических магнитных полей вокруг оси собственного распространения), так и знак такой закрученности (направления, в котором оно идет).
Ученые отмечают, что ряд последних наблюдений частиц космических лучей ультравысоких энергий показывают заметную неоднородность в их прибытии, которая может оказаться признаком воздействия на них межгалактических магнитных полей.
Расчеты здесь будут во многом осложнены тем, что реальные магнитные поля в межгалактическом пространстве по теоретическим соображениям должны быть скорее турбулентны, чем однородны. В вышеописанной же работе для простоты брались именно однородные магнитные поля — поскольку на данный момент межгалактические магнитные поля практически не изучены и конкретные параметры их турбулентности неизвестны.