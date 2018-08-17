«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.
Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.
Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.
«Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы», — говорится в письме
Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.
Хосе Мухика, известный своими прямыми, подчас резкими заявлениями, также извинился перед «теми коллегами, которых мог лично задеть в горячем споре».
В 2013 году он был вынужден извиниться перед Кристиной Киршнер, занимавшей тогда должность президента Аргентины, после того, как назвал ее «старой ведьмой», а ее мужа — «косоглазым мужчиной».
В 2016 году он сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «сумасшедший, как козел».
Но наиболее известен Мухика благодаря своему скромному образу жизни. И в течение своего президентского срока и после Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео.
Мухика вместе с женой выращивал цветы на продажу, отдавал на благотворительность около 90% своей зарплаты, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска.
Выход Мухико на пенсию не стал неожиданностью — он предупредил, что готовится уйти, за две недели до отставки.
Впрочем, в политических кругах Уругвая ходят слухи, что бывший президент покинул пост, чтобы вновь баллотироваться в президентских выборах 2019 года.