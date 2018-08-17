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17:02 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика, прозванный «самым бедным президентом в мире» за скромный образ жизни, заявил, что не хочет получать пенсию сенатора.

Покидая сенат, Хосе Мухика заявил, что хочет проводить больше времени на своей ферме | Источник: Reuters

Мухика работал в уругвайском сенате с 2015 года. На эту должность перешел после того, как закончился его президентский срок. В минувший вторник он покинул и пост сенатора.

Бывший президент мог бы оставаться в сенаторском кресле вплоть до 2020 года, но не стал, написав в письме с просьбой о выходе на пенсию, что «устал после долгого путешествия».

«Несмотря на это, пока мой ум еще работает, я не могу отказаться от солидарности и идейной борьбы», — говорится в письме экс-президента на имя главы сената Лусии Тополански, жены Мухико, которая также является вице-президентом страны.

Мухике 83 года. Около 14 лет он провел в военных тюрьмах.

Скромный острослов

Хосе Мухика, известный своими прямыми, подчас резкими заявлениями, также извинился перед «теми коллегами, которых мог лично задеть в горячем споре».

В 2013 году он был вынужден извиниться перед Кристиной Киршнер, занимавшей тогда должность президента Аргентины, после того, как назвал ее «старой ведьмой», а ее мужа — «косоглазым мужчиной».

Это высказывание попало в прессу случайно — во время одной из пресс-конференций Мухика не обратил внимания на включенный микрофон и не думал, что его услышат.
Трехногая собака Мухики прославилась вместе с ним | Источник: Reuters

В 2016 году он сказал, что президент Венесуэлы Николас Мадуро «сумасшедший, как козел».

Но наиболее известен Мухика благодаря своему скромному образу жизни. И в течение своего президентского срока и после Мухика вместе с женой жил на своей фамильной ферме неподалеку от столицы страны Монтевидео.

Мухика предпочел эту ферму официальной резиденции | Источник: Reuters

Мухика вместе с женой выращивал цветы на продажу, отдавал на благотворительность около 90% своей зарплаты, а его единственной собственностью, не считая фермы, был автомобиль Volkswagen Beetle 1987 года выпуска.

За машину Мухике в 2014 году предложили миллион долларов, но он отказался продавать «Фольксваген», заявив, что ему не на чем будет перевозить свою трехногую собаку.

Выход Мухико на пенсию не стал неожиданностью — он предупредил, что готовится уйти, за две недели до отставки.

Впрочем, в политических кругах Уругвая ходят слухи, что бывший президент покинул пост, чтобы вновь баллотироваться в президентских выборах 2019 года.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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