Умер автор песни Пугачевой «Паромщик» Николай Зиновьев
Прощание с поэтом состоится 19 августа в Центральном доме литераторов.
Прощание с поэтом состоится 19 августа в Центральном доме литераторов.
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/.
«Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа», — сказал собеседник агентства.
Прощание с ним состоится 19 августа в ЦДЛ, похороны — на Химкинском кладбище.
Песни, написанные на стихи поэта, входят в золотой фонд советской и российской эстрады. С
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