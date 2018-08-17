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20:08 (мск), источник: ТАСС

Умер автор песни Пугачевой «Паромщик» Николай Зиновьев

Прощание с поэтом состоится 19 августа в Центральном доме литераторов.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Поэт-песенник Николай Зиновьев умер в пятницу в возрасте 73 лет, сообщили ТАСС в Центральном доме литераторов (ЦДЛ).

«Николай Николаевич Зиновьев скончался 17 августа», — сказал собеседник агентства.

Прощание с ним состоится 19 августа в ЦДЛ, похороны — на Химкинском кладбище.

Песни, написанные на стихи поэта, входят в золотой фонд советской и российской эстрады. С поэтом-песенником сотрудничали такие композиторы как Эдуард Артемьев, Раймонд Паулс, Игорь Николаев, Лора Квинт.

Песни на стихи Николая Зиновьева вошли в репертуар Аллы Пугачевой, Валерия Леонтьева, Александра Малинина, Софии Ротару, Филиппа Киркорова, Ларисы Долиной и других звезд российской эстрады.
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