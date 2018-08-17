СМИ сообщили о приезде Путина на свадьбу в Австрию с казачьим хором

Источник: РИА Новости

Как сообщает издание, вместе с Путиным на свадьбу прибудут 10 человек из Ансамбля донских казаков, которые будут исполнять для молодоженов песни в качестве подарка от российского лидера.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин 18 августа планирует посетить бракосочетание главы МИД Австрии. По его словам, президент получил приглашение на свадьбу Кнайсль во время своего последнего визита в Вену. Свадьба пройдет в ресторане Gasthaus Tscheppe an der Weinstraße на юге федеральной земли Штирия.

Читайте также Что известно о главе МИД Австрии, на свадьбу которой едет Путин

Как писало ранее издание Kurier, в ресторане, где будет проходить церемония бракосочетания, безопасность является темой номер один в эти дни. В четверг гости заведения стали свидетелями работы полиции, сотрудников спецподразделения «Кобра» и федерального ведомства по защите конституции (служба государственной безопасности Австрии).