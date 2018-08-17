Большинство россиян против уничтожения бездомных животных, но не знают, как им правильно помогать

Источник: РИА "Новости"

Россияне чаще берут бездомных собак и кошек с улицы, чем покупают питомцев в зоомагазинах. И почти 80% владельцев домашних животных считают их частью своей семьи.

Такие данные выяснились в ходе опроса, который провел сервис Добро Mail.Ru накануне Всемирного дня бездомных животных. Исследователи опросили более 3 000 интернет-пользователей и провели глубинные интервью с владельцами домашних животных, волонтерами, сотрудниками приютов, а также с людьми, у которых нет своих питомцев.

Большая часть владельцев питомцев считают их членами своей семьи | Источник: Добро Mail.Ru

Выяснилось, что больше половины россиян считают стаи уличных животных опасными. А 65% уверены, что зверям — не место на улицах городов. Девять из десяти участников опроса слышали о нападениях стай собак на человека, а четверть сталкивались с ними лично.

Но при этом 62% не одобряет отстрел бездомных собак и кошек. Граждане считают, что зверей нужно прививать, чипировать и пытаться устроить в приют или в семью.

Большая часть опрошенных против уничтожения животных | Источник: Добро Mail.Ru

В целом, отмечают исследователи, россияне сочувствуют бездомным и брошенным животным и относятся к ним гуманно. Однако, не все знают, как делать это правильно.

Опрос показал, что 80% жителей страны хоть раз помогали бездомным животным. Но самый популярный способ помощи (77%) — подкармливать собак и кошек во дворах и подъездах. Этот же способ волонтеры называют и самым опасным:

— Просто подкармливая животных, мы не решаем главной проблемы — их бесконтрольного размножения. В результате появляются новые никому не нужные существа, обреченные на голодную жизнь, полную угроз и опасностей, — говорит Татьяна Константинова, член попечительского совета фонда «Рэй».

К сожалению, чаще всего жители просто подкармливают животных на улице, не задумываясь о том, что это лишь ухудшает общую ситуацию | Источник: Добро Mail.Ru

— Идеальный способ помощи животным — это стерилизация с одновременным пристройством, но это сложная, затратная и не всегда выполнимая задача, — считает Анна Могильнер, директор зоозащитного центра «Новый Ковчег».

Почти две трети россияне заявили, что они готовы помогать фондам и приютам для бездомных животных. Но при этом лишь 13% опрошенных хоть раз в жизни поддерживали зоозащитников деньгами и всего 7% помогали в качестве волонтеров.

Похожая ситуация с животными, взятыми из приютов. 67% опрошенных заявили, что готовы дать кров бездомному псу или коту. Но реально это делали лишь 18% россиян.

Большинство россиян одобряет деятельность зоозащитников | Источник: Добро Mail.Ru

Россияне очень любят животных, часто они искренне хотят помочь брошенной хозяевами собаке или бездомному котенку, найти им новых хозяев, взять на передержку или хотя бы подкормить. Но все это происходит разово и по наитию. Восемь из десяти опрошенных нами людей одобряют системную работу фондов и приютов, но дальше словесного одобрения дело не заходит. Люди пока мало знают о работе зоозащитных организаций и о разных способах волонтерства. Александра Бабкина. руководитель социальных проектов Mail.Ru Group

Как правильно помогать бездомным животным

Подкармливание — это иллюзия помощи. Естественное желание накормить голодное животное в итоге ухудшает ситуацию: популяция бездомных животных растет. Поддерживать программу стерилизации и вакцинации. Она обеспечивает естественное снижение численности бездомных животных и препятствует распространению инфекций. Но чтобы добиться эффекта, программа ОСВВ должна охватывать 70% популяции бездомных животных. Оказывать помощь фондам и приютам для животных. Волонтеры могут привезти корм, выгулять собак, отвезти животное на лечение или стерилизацию или просто — подарить ласку и внимание. Найти новый дом для животного. Если есть возможность взять бездомное животное к себе домой — это будет самым лучшим способом помощи. Оформить регулярное пожертвование благотворительной организации. Оформив даже небольшое регулярное пожертвование в пользу фонда, вы поможете ему лучше планировать свою работу, помогать срочно и большему числу бездомных животных. Найти проверенные фонды можно, например, на сервисе Добро Mail.Ru.

ОЛЬГА БОРСКАЯ