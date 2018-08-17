Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель «Икаруса», в ДТП с которым погиб Цой, сделал заявление
Ржавые «Москвичи» на конвейере АЗЛК: фото 2006 года
Ляйсан Утяшева умилила соцсети фотографией с дочкой
Известная российская фигуристка разделась для поклонников
Похудевшая Стеша Маликова продемонстрировала тонкую талию
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
47-летняя Кудрявцева рассказала, как чувствует себя после родов
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Ходченкова, Акиньшина и Александрова на премьере сериала
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
42-летняя Волочкова выложила фото в нарисованном купальнике - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
На Украине вышла книга с изображением Крыма в составе России
СМИ: Путин приедет на свадьбу в Австрию не один
Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
Абсолютная чемпионка ОИ по гимнастике умерла
В Москве телеведущий расстрелял ковырявшегося в его машине соседа
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
1010 стран с самым дешевым бензином
33Дефолт-98: как это было
17:40 (мск), источник: Моя Планета

Авиакомпания по ошибке отправила пассажира в Арктику

Пролетев две с лишним тысячи километров не в ту сторону, мужчина даже не расстроился.

Кристофер Петкау, режиссер и фотограф дикой природы из канадского Виннипега, собирался лететь из Йеллоунайфа, города на севере Канады, в Инувик, находящийся в трех часах полета на северо-запад.

В день полета в аэропорту Йеллоунайфа произошел компьютерный сбой, и сотрудники авиакомпаний обрабатывали информацию вручную. Возле гейтов Петкау выяснил, что в данный момент готовятся к вылету три рейса, и побрел со своим билетом за толпой пассажиров, которые, как ему казалось, должны лететь вместе с ним. Петкау почуял неладное, когда через несколько часов самолет приземлился для дозаправки в эскимосском селении Ранкин-Инлет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ошарашив бортпроводников вопросом, когда же уже самолет сядет в Инувике, Петкау осознал, что никогда, и путь его теперь лежит в Арктику, в город Икалуит. «А я и не расстроился, — говорит Петкау. — Отличная авиакомпания, может, с другой бы так классно не полетал». Представители авиакомпании First Air прокомментировали инцидент: «Мы, конечно, очень рады, что наш клиент воспринял ситуацию с истинно канадским спокойствием, но главное для нас сейчас — это понять, как вообще так получилось». В этот день Петкау пришлось лететь до Инувика 14 часов вместо обычных трех.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Россияне смогут увидеть сближение Луны с планетами
Правительство отвергло план изъятия 500 млрд рублей у бизнеса
«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии
ISU обнулил все мировые рекорды в фигурном катании
Кто такая Карин Кнайсль и почему Путин едет на ее свадьбу
Консервы по-заморски. Что запасают на зиму иностранцы
В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
СКР проверит информацию о заброшенном отделе полиции
Спорт
«Зенит» и «Уфа» успешно завершили третий раунд квалификации ЛЕ Обе команды в ответных матчах заставили понервничать своих болельщиков, но в итоге добились права играть раунде плей-офф турнира
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Работники АВТОВАЗа получили стильные кеды с секретом (фото) Специальная обувь давно является обязательным требованием альянса Renault-Nissan, но теперь это еще действительно стильно
Кино
Ходченкова, Акиньшина и Александрова на премьере сериала «Домашний арест» расскажет о чиновнике, который попался на взятке и живет в старой коммуналке
Недвижимость
Доступной ипотеке в России предрекли скорый конец
Испанцы превратили отдых пенсионерки в катастрофу
Не надо так: 6 главных ошибок в оформлении маленькой кухни
Ноги, ёж и готическая сантехника: убойный ландшафтный дизайн от народа
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь