Авиакомпания по ошибке отправила пассажира в Арктику

В день полета в аэропорту Йеллоунайфа произошел компьютерный сбой, и сотрудники авиакомпаний обрабатывали информацию вручную. Возле гейтов Петкау выяснил, что в данный момент готовятся к вылету три рейса, и побрел со своим билетом за толпой пассажиров, которые, как ему казалось, должны лететь вместе с ним. Петкау почуял неладное, когда через несколько часов самолет приземлился для дозаправки в эскимосском селении Ранкин-Инлет.

Ошарашив бортпроводников вопросом, когда же уже самолет сядет в Инувике, Петкау осознал, что никогда, и путь его теперь лежит в Арктику, в город Икалуит. «А я и не расстроился, — говорит Петкау. — Отличная авиакомпания, может, с другой бы так классно не полетал». Представители авиакомпании First Air прокомментировали инцидент: «Мы, конечно, очень рады, что наш клиент воспринял ситуацию с истинно канадским спокойствием, но главное для нас сейчас — это понять, как вообще так получилось». В этот день Петкау пришлось лететь до Инувика 14 часов вместо обычных трех.