Конец «Начала». Раскрыта тайна волчка героя Ди Каприо
Несколько лет поклонники фильма спорили, остановился ли волчок Кобба в финале. Актер Майкл Кейн рассказал журналистам, что узнал истинную задумку Нолана у самого режиссера.
Несколько лет поклонники фильма спорили, остановился ли волчок Кобба в финале. Актер Майкл Кейн рассказал журналистам, что узнал истинную задумку Нолана у самого режиссера.
Известный британский актер Майкл Кейн раскрыл главную тайну популярного фильма «Начало», рассказав журналистам об одном своем разговоре с режиссером Кристофером Ноланом. Слова актера приводит сайт телеканала Fox News.
Кейн сказал, что прочитав сценарий, не до конца понял концовку: где заканчивается сон, а где начинается реальность. Об этом он спросил непосредственно у режиссера Кристофера Нолана. И тот сказал ему, что события, показанные во всех сценах с Кейном, происходят в реальности. А значит персонаж Леонардо Ди Каприо все же вернулся в реальный мир.
По сюжету фильма, узнать, в реальности ты или во сне, можно было, покрутив маленький волчок. Остановится — бодрствуешь, не остановится — спишь. Тайна раскрыта?
Александр Голубчиков, главный редактор портала Filmz.ru: «Мне кажется, что любое раскрытие тайны, когда бы оно ни произошло, оно только подогревает интерес к фильму, поскольку возникает вопрос, стоило ли ломать копья в спорах на протяжении стольких лет. О том, что персонаж Майкла Кейна появляется исключительно в реальности Кобба, а не во снах, об этом было известно уже довольно давно, и Майкл Кейн об этом в
Другой вопрос, если человеку хочется сохранять для себя эту тайну, он просто отметает эту ненужную информацию и
по-своемутрактует то, что увидел.
Особо пытливые зрители уже давно писали в сети, что концовка ясна. В режиссерской версии фильма после титров слышен характерный звук. Поклонники «Начала» считают, что это упал волчок.