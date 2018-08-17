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18:28 (мск), источник: BFM.ru

Конец «Начала». Раскрыта тайна волчка героя Ди Каприо

Несколько лет поклонники фильма спорили, остановился ли волчок Кобба в финале. Актер Майкл Кейн рассказал журналистам, что узнал истинную задумку Нолана у самого режиссера.

Кадр из фильма «Начало»

Известный британский актер Майкл Кейн раскрыл главную тайну популярного фильма «Начало», рассказав журналистам об одном своем разговоре с режиссером Кристофером Ноланом. Слова актера приводит сайт телеканала Fox News.

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Кейн сказал, что прочитав сценарий, не до конца понял концовку: где заканчивается сон, а где начинается реальность. Об этом он спросил непосредственно у режиссера Кристофера Нолана. И тот сказал ему, что события, показанные во всех сценах с Кейном, происходят в реальности. А значит персонаж Леонардо Ди Каприо все же вернулся в реальный мир.

По сюжету фильма, узнать, в реальности ты или во сне, можно было, покрутив маленький волчок. Остановится — бодрствуешь, не остановится — спишь. Тайна раскрыта?

Александр Голубчиков, главный редактор портала Filmz.ru: «Мне кажется, что любое раскрытие тайны, когда бы оно ни произошло, оно только подогревает интерес к фильму, поскольку возникает вопрос, стоило ли ломать копья в спорах на протяжении стольких лет. О том, что персонаж Майкла Кейна появляется исключительно в реальности Кобба, а не во снах, об этом было известно уже довольно давно, и Майкл Кейн об этом в каких-то интервью заявлял, поэтому говорить о том, что вот, наконец-то, сегодня тайна раскрыта, да, она была раскрыта еще несколько лет назад, и это уже секрет Полишинеля».

Другой вопрос, если человеку хочется сохранять для себя эту тайну, он просто отметает эту ненужную информацию и по-своему трактует то, что увидел.
Александр Голубчиков
Главный редактор портала Filmz.ru

Особо пытливые зрители уже давно писали в сети, что концовка ясна. В режиссерской версии фильма после титров слышен характерный звук. Поклонники «Начала» считают, что это упал волчок.

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