Конец «Начала». Раскрыта тайна волчка героя Ди Каприо

Кейн сказал, что прочитав сценарий, не до конца понял концовку: где заканчивается сон, а где начинается реальность. Об этом он спросил непосредственно у режиссера Кристофера Нолана. И тот сказал ему, что события, показанные во всех сценах с Кейном, происходят в реальности. А значит персонаж Леонардо Ди Каприо все же вернулся в реальный мир.

Александр Голубчиков, главный редактор портала Filmz.ru: «Мне кажется, что любое раскрытие тайны, когда бы оно ни произошло, оно только подогревает интерес к фильму, поскольку возникает вопрос, стоило ли ломать копья в спорах на протяжении стольких лет. О том, что персонаж Майкла Кейна появляется исключительно в реальности Кобба, а не во снах, об этом было известно уже довольно давно, и Майкл Кейн об этом в каких-то интервью заявлял, поэтому говорить о том, что вот, наконец-то, сегодня тайна раскрыта, да, она была раскрыта еще несколько лет назад, и это уже секрет Полишинеля».