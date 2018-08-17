В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе бегемот

Самку по кличке Тамми нашли без признаков жизни в пруду вольера африканских животных. Ей было 59 лет. Бегемоты в среднем живут по 40−50 лет.

Читайте также Умерла горилла Коко, которая умела общаться на языке жестов

«Тамми скончалась в достойном возрасте, окруженная большой любовью и заботой. Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов», — сказано в сообщении Библейского зоопарка Иерусалима.

Смотрители рассказывают, что Тамми пользовалась непререкаемым авторитетом у соседей по африканскому вольеру — жирафов, носорогов и зебр.

«Это скорбное известие для всех нас — сотрудников и посетителей, знакомых Тамми и ее почитателей», — сообщил зоопарк.