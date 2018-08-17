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20:51 (мск), источник: РИА Новости

В Иерусалиме умер старейший содержавшийся в неволе бегемот

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 авг — РИА Новости. Старейший из содержавшихся в неволе бегемотов скончался в Иерусалиме, сообщил городской зоопарк.

Самку по кличке Тамми нашли без признаков жизни в пруду вольера африканских животных. Ей было 59 лет. Бегемоты в среднем живут по 40−50 лет.

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«Тамми скончалась в достойном возрасте, окруженная большой любовью и заботой. Она была старейшей из содержащихся в зоопарках гиппопотамов», — сказано в сообщении Библейского зоопарка Иерусалима.

Смотрители рассказывают, что Тамми пользовалась непререкаемым авторитетом у соседей по африканскому вольеру — жирафов, носорогов и зебр.

«Это скорбное известие для всех нас — сотрудников и посетителей, знакомых Тамми и ее почитателей», — сообщил зоопарк.

В иерусалимском зоопарке, основанном в 1940 году, содержат более 200 видов животных, причем основное внимание уделяется тем из них, кто упомянут в Библии или обитает на территории Израиля.

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