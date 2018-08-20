Почему колбасу нарезают под углом?
АиФ.ru на популярные вопросы читателей.
АиФ.ru на популярные вопросы читателей.
Косой срез колбасы позволяет оценить качество продукта.
Поэтому покупатель, глядя на овальный срез, может оценить и выбрать желаемое колбасное изделие, увидев предварительно все на косом срезе.
«Колбаса, нарезанная под углом, имеет бо́льшую плоскость. Условно говоря, когда вы режете ее под углом, то получается более красивый срез. Только эстетическая точка зрения, и все. Более того, когда батон лежит ровно, и если на нем сделать косой срез, то будет видно, какая колбаса внутри. А если сделать ровный срез, то на полках тяжело разглядеть, как выглядит колбаса внутри. А с косым срезом ее хорошо видно и сверху, и сбоку. Только эстетика и маркетинговый ход — такой срез никак не связан ни с технологией, ни со вкусом», — говорит
Кроме того, остаток колбасной палки с косым срезом также визуально кажется больше, чем такой же, но с прямым и круглым. Поэтому его легче продать. Дома на бутерброд также лучше класть колбасу в виде овального, а не круглого кусочка. Нарезанная наискось колбаса занимает большую площадь, иногда весь ломтик хлеба. Такой бутерброд не только красиво выглядит, но еще и более удобен для употребления.