Почему колбасу нарезают под углом?

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Косой срез колбасы позволяет оценить качество продукта.

Нарезанная под углом 35−40 градусов колбаса не только выглядит эстетичнее, но и позволяет лучше оценить состав колбасы — постная она или жирная.

Поэтому покупатель, глядя на овальный срез, может оценить и выбрать желаемое колбасное изделие, увидев предварительно все на косом срезе.

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«Колбаса, нарезанная под углом, имеет бо́льшую плоскость. Условно говоря, когда вы режете ее под углом, то получается более красивый срез. Только эстетическая точка зрения, и все. Более того, когда батон лежит ровно, и если на нем сделать косой срез, то будет видно, какая колбаса внутри. А если сделать ровный срез, то на полках тяжело разглядеть, как выглядит колбаса внутри. А с косым срезом ее хорошо видно и сверху, и сбоку. Только эстетика и маркетинговый ход — такой срез никак не связан ни с технологией, ни со вкусом», — говорит инженер-технолог в области мясных продуктов, к.т.н. Денис Кровопусков.