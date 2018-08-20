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10:33 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему колбасу нарезают под углом?

​АиФ.ru на популярные вопросы читателей.

Источник: СС0/Couleur

Косой срез колбасы позволяет оценить качество продукта.

Нарезанная под углом 35−40 градусов колбаса не только выглядит эстетичнее, но и позволяет лучше оценить состав колбасы — постная она или жирная.

Поэтому покупатель, глядя на овальный срез, может оценить и выбрать желаемое колбасное изделие, увидев предварительно все на косом срезе.

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«Колбаса, нарезанная под углом, имеет бо́льшую плоскость. Условно говоря, когда вы режете ее под углом, то получается более красивый срез. Только эстетическая точка зрения, и все. Более того, когда батон лежит ровно, и если на нем сделать косой срез, то будет видно, какая колбаса внутри. А если сделать ровный срез, то на полках тяжело разглядеть, как выглядит колбаса внутри. А с косым срезом ее хорошо видно и сверху, и сбоку. Только эстетика и маркетинговый ход — такой срез никак не связан ни с технологией, ни со вкусом», — говорит инженер-технолог в области мясных продуктов, к.т.н. Денис Кровопусков.

Кроме того, остаток колбасной палки с косым срезом также визуально кажется больше, чем такой же, но с прямым и круглым. Поэтому его легче продать. Дома на бутерброд также лучше класть колбасу в виде овального, а не круглого кусочка. Нарезанная наискось колбаса занимает большую площадь, иногда весь ломтик хлеба. Такой бутерброд не только красиво выглядит, но еще и более удобен для употребления.

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