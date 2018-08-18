Хвостатый друг: самые смелые четвероногие герои наших дней

Портал iz.ru собрал самые яркие случаи с хвостатыми героями последнего времени и разбирался, действительно ли животные способны на подвиги.

Бой с Тенью

В Колумбии из-за собаки крупный наркокартель «Лос Урабенос» остался без девяти тонн кокаина. Кроме того, немецкая овчарка по кличке Сомбра (Тень) помогла задержать 245 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. И тем самым она сильно разозлила крайне опасную группировку.

В «Лос Урабенос» объявили награду за ее голову — $70 тыс. В связи с этим шестилетнюю Сомбру перевели из приморского города Турбо, который стратегически важен для контрабандистов, «на работу» в аэропорт Боготы.

Считается, что воздушная гавань будет более безопасным местом для собаки, поскольку находится за пределами влияния картеля. Кроме того, помимо уже знакомого проводника к ней приставили дополнительную охрану.

В общей сложности овчарка участвовала в почти 300 операциях. У нее уже есть две медали за смелость.

В колумбийской полиции сказали, что за последние три года эта собака стала настоящей головной болью Отониэля (настоящее имя — Дайро Антонио Усуга Давид), который возглавляет картель и является одним из самых разыскиваемых людей в стране.

«Тот факт, что они хотят навредить Сомбре и предложили такую высокую цену за ее поимку или убийство, говорит о ее влиянии на их прибыль», — отметили в правоохранительных органах.

Лара против пиромана

Во Франции недавно стало известно о случае с собакой по кличке Лара, которая отличилась, конечно, не так сильно как Собмра, но все-таки она тоже помогла найти преступника.

В департаменте Приморская Шаранта на западе страны больше года не могли поймать пиромана, который устраивал пожары в лесистой местности. Но потом в дело вмешался отряд кинологов.

С помощью Лары специалисты обнаружили следы поджигателя, говорится в сообщении жандармерии в Facebook, размещенном 2 августа.

Спустя несколько недель удалось задержать подозреваемого, который признался в совершении десятка поджогов. В итоге 31 июля суд приговорил 67-летнего мужчину к трем годам лишения свободы.

Отравленный герой

В Италии же произошла крайне трагичная история с немецкой овчаркой, которую звали Каос. Он помогал искать выживших, которые оказались под завалами после землетрясения магнитудой 6,2 в городе Аматриче в августе 2016 года. Тогда в результате подземных толчков погибли свыше 200 человек. Каос и его владелец Фабиано Этторре одними из первых прибыли на место происшествия. В течение следующих нескольких недель они неустанно работали вместе со спасателями.

Кроме того, пес участвовал в подобной операции после землетрясения в октябре 2016-го в коммуне Норча. Его назвали самым мощным в Италии за последнее десятилетие, хотя жертв удалось избежать, пишет The Guardian.

Собака, родившаяся в Риме в 2015 году, была местным героем, однако в конце июля этого года ее нашли мертвой. Этторре обнаружил труп любимца в саду своего дома. Каоса отравили.

В своем Facebook хозяин пса написал: «Ты оставил невосполнимую пустоту из-за того, что сделало какое-то ничтожество. Продолжай работать там наверху, продолжай искать пропавших, спасать жизни».

Полиция начала расследование в связи с гибелью Каоса. А тем временем зоозащитники призвали к усилению наказания за жесткое обращение и убийства животных. «Они убили героя, который вместе со спасателями разгребал завалы своими четырьмя лапами», — сказал Ринальдо Сидоли, представитель организации Animalisti Italiani.

«Мы не успокоимся, пока не добьемся правосудия», — добавил Сидоли.

Теплый друг

На западе Румынии бродячая собака спасла жизнь мужчине, который упал с горного велосипеда. Он оказался на обочине дороги в лесистой местности и не мог двигаться. И при этом было уже довольно темно.

На помощь пострадавшему пришел бездомный пес, который бежал за ним несколько часов до этого. Животное согревало его своим теплом до тех пор, пока не приехала полиция и скорая.

Потом собака запрыгнула в машину экстренных служб вместе с велосипедистом и села возле его ног, но животное прогнали полицейские. Даже тогда четвероногий друг отказался сдаваться и какое-то время бежал за автомобилем.

У мужчины диагностировали гипотермию (переохлаждение) и вывих бедра. А животное тем временем нашло новый дом — его приютил местный чиновник. Пса назвали Максом.

Бдительный йоркшир

Также этим летом внимание россиян привлек случай с собакой, при взгляде на которую не сразу можно подумать, что она способна кого-то спасти. Стереотипы разрушил йоркширский терьер по кличке Агата. Без нее в городе Новоуральск в Свердловской области могла была случится настоящая трагедия — взрыв газа в многоквартирном доме.

По словам местных жителей, которые приводит Ura.ru, один из жильцов этого дома, 23-летний молодой человек, после гибели отца пристрастился к наркотикам. 16 июня он позвал к себе друзей. Они выпили, и в какой-то момент началась драка. Когда гости разбежались, мужчина пошел в полицию. Перед уходом он перерезал газовый шланг, поставил недалеко зажженную свечу и ушел, не закрыв дверь. Зачем он все это сделал, не ясно.

Собака соседей, живущих этажом ниже, начала выть и разбудила хозяев. Те, почувствовав сильный запах газа, погасили свечу и вызвали специалистов. Молодого человека задержали и отправили в психиатрическую лечебницу.

Фрида-спасатель

В июле в Мексике установили бронзовую статую лабрадору-ретриверу по кличке Фрида. Такой чести собака, служащая в морской пехоте, удостоилась за работу после землетрясения магнитудой 7,1 в сентябре прошлого года. Жертвами подземных толчков (включая афтершоки) стали 400 человек.

Фрида помогала искать людей, оказавшихся под завалами, и спасла десяток жизней.

И еще до этого землетрясения животное уберегло от гибели полсотни человек — она участвовала в операциях как в Мексике, так и за рубежом.

Памятник Фриде открыли в парке в городе Пуэбла. Рядом с фигурой собаки установили скульптуру ее тренера.

Фриде сейчас восемь лет и ее все еще не отправили в отставку. Но когда это случится, собаку будут использовать для тренировки четвероногих преемников.

Лапы вверх!

А вот ее коллега — известная в Великобритании полицейская собака по кличке Моджо — все же ушла на пенсию.

Животное на протяжении 11 часов работало на месте теракта на стадионе «Манчестер-Арена», где проходил концерт певицы Арианы Гранде. В мае 2017 года там погибли 22 человека, сотни получили ранения.

Пес породы колли искал на территории стадиона взрывные устройства. Моджо потом наградили за храбрость. Однако все пережитое сказалось на его здоровье — из-за стресса у него стала выпадать шерсть. Сейчас она уже начала снова расти.

В полиции Моджо начал работать, когда ему исполнился год. Перед эти он прошел подготовку в тренировочном центре.

Сейчас собаке восемь лет. В ее обязанности, в частности, входил поиск взрывчатки на транспортных объектах перед визитами королевских особ. Теперь пес помогает учить двух щенков — Гарри и Бенни — делать то же самое.

«Что касается отставки, мы надеемся, что он сможет сидеть у камина, предаваться воспоминаниям, просто наслаждаться и расслабляться», — отметил дрессировщик Моджо.

«Мы их этому научили»

Во всех этих историях животные смогли показать себя с лучшей стороны. И, по мнению опрошенных iz.ru экспертов, собаки действительно способны на подвиг.

«Много случаев, когда собаки спасали владельца. Если у нас четвертое или пятое чувства атрофировались, то у собак они все еще есть. Они раньше нас чувствуют опасность. Есть случаи, когда человек брал беспородную собаку на зимнюю рыбалку и проваливался в полынью. Ему было тяжело выбраться, и собака помогала ему», — отметил Александр Милованов, председатель секции спаниелей Московского общества охотников и рыболовов.

Что касается, например, служебных собак, то там героизм во многом объясняется мастерством дрессировщика и генетикой.

По мнению дрессировщика Оксаны из кинологического центра, животные становятся героями благодаря тому, что их проводники с ними и спят, и едят.

Собаки становятся для инструкторов ближе, чем родные дети. Кроме того, идет жесткий отбор животных — выбирают тех, у которых родители были рабочих кровей.

Оксана также рассказала об историях с собаками, которые якобы ждут своих хозяев на месте их захоронения. «Все начинают носить туда еду и еще будку поставят. А потом говорят: “Вот хозяин умер, а он ждет”. А что ему еще делать, у него больше никого нету. Его здесь кормят, будка есть. Куда ему уходить», — отметила она.

«У собак нет мышления как у человека. Хотя героизм, конечно, есть, кто идет первым под пули — герои-собаки, мы прикрываемся ими. Но мы их этому научили», — заключила дрессировщик.

Специалисты также призывают не очеловечивать животных.

«Как любое социальное существо собака может проявлять активное поведение, направленное на защиту своих прав на территорию, еду, безопасность своей семьи», — указала ветеринарный врач Татьяна Кузнецова.

По ее словам, собака не может мыслить прагматично. «Самоотверженность для нее — это норма. При условии что есть определенные качества, позволяющие слиться с социумом», — подчеркнула она.