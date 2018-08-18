Так он не из Massive Attack? Новые вопросы к выставке Бэнкси в Москве

Источник: Агентство «Москва»

Скандал с выставкой работ Бэнкси, которая проходит в Москве без ведома автора, не утихает. Организаторы отбиваются тем, что договорились с коллекционерами — владельцами работ. Но к ним есть и другие вопросы. Найти ответы на них постарался портал iz.ru.

15 августа британский уличный художник, скрывающийся под псевдонимом Бэнкси, опубликовал у себя в инстаграме скриншот переписки.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmgWWO9BvwT/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:62.5% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BmgWWO9BvwT/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Banksy (@banksy)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T16:00:12+00:00">15 Авг 2018 в 9:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Из нее он будто бы узнает, что в Москве проходит большая выставка его работ. И будто бы люди платят за вход по £20. На самом деле вход на выставку, открывшуюся 2 июня, стоит не £20, а £7−8 (550−650 рублей), а самый дорогой — с экскурсией — обойдется в £16 (1,4 тыс. рублей).

Но это частности. Сам факт того, что «персональную выставку» художника, а именно так утверждается на ее официальном сайте, устроили без художника, смутил многих.

Здесь позиционирование размыто и подается это как персональная выставка художника. Это очень хитрый маркетинговый ход, рассчитанный на обывателя. Сабина Чагина основательница творческого объединения поддержки и развития уличного искусства «Артмоссфера»

Как отметил в разговоре с РБК директор Музея современного искусства «Гараж» Антон Белов, сложившаяся ситуация «беспрецедентна в современной выставочной практике: чтобы сделать экспозицию живого художника без его участия, требуется непомерный авантюризм».

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«Выставка в ЦДХ, собравшая незначительные тиражные работы Бэнкси, нечестна по отношению к зрителю — по сути, это очередная вариация на тему “оживших полотен”, коммерческое шоу, паразитирующее на имени художника», — сказал директор Музея современного искусства «Гараж».

Цель организаторов этого шоу — зарабатывание денег за счет достаточно дорогих билетов. Вся эта история крайне неприятна и позорит Москву как одну из культурных столиц мира. Антон Белов директор Музея современного искусства «Гараж»

Источник: Агентство «Москва»

Довольно быстро, однако, на страничке выставки в Facebook появилось официальное заявление организаторов, правда уже не «персональной» выставки Бэнкси, а его работ в России.

Мы никогда не позиционировали эту выставку как организованную или согласованную с Бэнкси. Больше того, во всех интервью мы прямо говорили о том, что наша выставка может вызвать его негативную реакцию. То, что Бэнкси обратил внимание на нашу выставку, косвенно подтверждает значимость этого события и для него тоже. Александр Начкебия продюсер и организатор выставки работ Бэнкси в России

«Коллекция собрана из работ частных коллекционеров, у которых есть право выставлять работы художника на выставках. У нас представлены исключительно авторизованные работы (те, авторство которых подтверждено. — iz.ru) — никаких кусков стен, вандально вырезанных против воли Бэнкси. Все работы имеют сертификаты подлинности», — добавил Начкебия.

Чей мерч?

Однако к тому моменту к выставке появились новые вопросы. В частности, художник Покрас Лампас заинтересовался использованием подписи Бэнкси в рекламе генерального партнера выставки. На ней название бренда изображено вместе с фирменной подписью художника.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bmf8H87BIBb/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bmf8H87BIBb/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Irina (@irina.podkovyrina)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-15T12:11:03+00:00">15 Авг 2018 в 5:11 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Как сказала PR-директор выставки Елена Бухмак порталу iz.ru, «в отношении уличных работ Бэнкси, к которым относится и его подпись, среди юристов существует определенное правило. Дело в том, что прав на уличные изображения как таковых нет, и они принадлежат всем. Они не закреплены за конкретным человеком. Это такой юридический нюанс. Поэтому по большому счету этих прав нет».

Правда, на вопрос о том, означает ли это, что подпись Бэнкси может использовать кто угодно, она утвердительно ответить не смогла. «Но тот факт, что мы это (подпись Бэнкси. — iz.ru) используем, говорит о том, что в нашем случае в пределах тех объектов, которые мы производим, все совершенно легально и законно», — добавила Бухмак.

Подобные аргументы не устроили Сабину Чагину, которая занимается поддержкой уличного искусства в России.

Да, уличная работа в принципе никому не принадлежит, ни художнику, ни городу. С другой стороны, есть стиль художника. Он может это изобразить на улице, а может изобразить и на холсте. В данном случае бренды используют стилистику, имидж художника в своих маркетинговых целях. Сабина Чагина

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Она напомнила, что в марте 2018 года американский уличный художник, известный под псевдонимом Revok, судился с шведским брендом одежды H&M. Причиной стало использование в рекламной кампании бренда фотографии, на которой модель позирует на фоне работы Revok. Когда художник после двух месяцев переговоров пригрозил компании судом, та подала встречный иск, отметив, что сам он разрешения на создание граффити не получал, а значит это вандализм, который не может быть защищен авторским правом. Правда, когда уличные художники в поддержку Revok стали «вандалить» магазины H&M в разных странах, компания иск забрала и перед художником извинилась.

Вызвала много вопросов и продажа сувенирной продукции с символикой и работами Бэнкси на выставке. Однако, как заявила порталу iz.ru Елена Бухмак, «все права на производство мерча очищены и защищены». И договаривались организаторы с теми же коллекционерами, которые предоставили свои работы, а не с самим художником или его официальными представителями.

Коллекционеры, которые предоставляют нам арт, обладают полным пакетом прав. В том числе правом на изображение и дальнейшее использование этого изображения. Соответственно, те принты, которые мы используем, нанося на футболки, предварительно согласовываем с коллекционерами, которые передавали нам эти работы. Они уже на своих условиях вступают в отношения с организацией, которая представляет интересы Бэнкси, Бэнкси напрямую и так далее. Это уже юридические их моменты, которые они берут на себя. Елена Бухмак PR-директор выставки выставки работ Бэнкси в России

Она подчеркнула, что те коллекционеры, которые не обладают полным пакетом прав на выставленные работы, принять участие в выставке не смогли.

«Натянутой» саму возможность производства мерча на этой выставке назвала Сабина Чагина. При этом она отметила, что нет ничего необычного в выставках из частных коллекций, о которых не уведомляются художники. Но, как правило, у каждой такой выставки один коллекционер и много художников, а не один художник и 30 коллекционеров.

Источник: Агентство «Москва»

«Там выставлены тиражные работы. То есть ты купил принт, у которого тираж — 15 копий. И что, все, кто купили принт, все эти 15 коллекционеров имеют право выпускать сувенирку? Это смешно. Принт стоит £10−15 тыс. То есть можно купить принт за £15 тыс. и иметь право выпускать кружки с изображением Бэнкси? Звучит немного натянуто», — сказала основательница творческого объединения поддержки и развития уличного искусства «Артмоссфера».

Но добавила, что пока детали контрактов и провенанс (история владения. — iz.ru) работ неизвестны, судить сложно. «Это только все узнается, если будет реально судебный иск и следствие начнет разбираться. Но это зависит от художника, захочет он это делать или нет», — сказала основательница «Артмоссферы».

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О том, что никакого суда, скорее всего, не будет, говорит и тональность переписки Бэнкси с подписчиком («Не мне жаловаться на людей, которые выставляют картины без разрешения»). И тот неясный юридический статус, который все-таки имеют его работы и подпись. «Это касается маек и сувенирной продукции — чтобы понять, были ли нарушены права автора, необходимо изучать договор о передаче прав в отношении его работ. По поводу подписи Бэнкси вопрос спорный, так как его личность неизвестна, ему приписывают и чужие работы, а некоторые из них действительно созданы с нарушением правовых норм», — сказал iz.ru руководитель коммерческой практики юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов.

Почему сейчас?

Вызывает вопросы и то, что о выставке Бэнкси написал только сейчас. Некоторых комментаторов под его постом в инстаграме (а их за сутки набралось больше 6,5 тыс.) это наводит на мысль, что все происходящее — согласованный пиар-ход, чтобы привлечь посетителей. Хотя, по словам ее организатора Александра Начкебия, на сегодняшний день экспозицию в ЦДХ и так посмотрели 252 тыс. человек.

«При текущей динамике мы выходим на 300 тыс. человек, а это значит, что московская экспозиция будет самой посещаемой в истории всех выставок Бэнкси, в том числе организованных им лично», — говорится в официальном заявлении в группе выставки в Facebook.

И тем не менее о том, что московская выставка не согласована с Бэнкси, еще в конце июня сказал в беседе с This Is Media менеджер художника Холли Кушинг. «Бэнкси не давал разрешения на то, чтобы его работы были показаны в России. Он не поддерживает проведение выставки. Ее организаторы наживаются на имени Бэнкси и его интеллектуальной собственности. Мы не хотим, чтобы россияне впадали в заблуждение, думая, что эта экспозиция имеет что-то общее с Бэнкси», — заявила Кушинг.

Источник: Агентство «Москва»

Ходят слухи, что некоторое время назад сам Бэнкси выставку посетил и даже выложил сториз (временную публикацию) у себя в инстаграме. Будто бы она ему не понравилась. Кстати, в сюжете телеканала «Культура», вышедшем накануне открытия экспозиции, говорилось, что Бэнкси в курсе нее и «говорят, собрался посетить».

Наконец, то, что публикация появилась именно сейчас, косвенно опровергает расхожую теорию о том, что под псевдонимом Бэнкси скрывается Роберт «3D» Дель Ная, участник трип-хоп-группы Massive Attack.

Зиждется теория, в частности, на том, что в течение 12 лет работы Бэнкси появлялись именно в тех городах, где выступала группа. Однако Massive Attack выступила в Москве, в парке Горького, ровно напротив огромного баннера выставки 29 июля. В российской столице, по крайней мере по известным порталу iz.ru данным, ни одной уличной работы художника не появилось, а о выставке он написал у себя в инстаграме полмесяца спустя.

Почему Москва?

Смущает еще и то, что Бэнкси публично выразил возмущение именно по поводу московской выставки, хотя подобные выставки его авторизованных работ проходят по всему миру.

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В комментариях к посту художника отмечали, что платить за то, чтобы посмотреть его работы, приходилось и на выставке The Art of Banksy, которая за последние годы побывала в Торонто, в Стамбуле, Амстердаме, Берлине и других городах. И журналисты отмечали, как странно, что сам Бэнкси тут ни при чем. Кстати, организатором The Art of Banksy был Стив Лазаридес, который называет себя «бывшим арт-менеджером Бэнкси» — они работали до 2008 года.

А сам Бэнкси выставки делает крайне неохотно. Одна из самых крупных, даже не выставок, а показов, произошла в 2006 году благодаря тому же Лазаридесу. Тогда на вернисаже на складе в неблагополучном районе Лос-Анджелеса Скид-Роу, среди прочих, присутствовали Брэд Питт и Анджелина Джоли. И, как писал Vanity Fair, после показа удалось сразу продать все экспонаты.

Последним крупным публичным проектом художника стал альтернативный парк развлечений Dismaland. Масштабная уличная экспозиция в Великобритании, доводящая до страшного абсурда идею Диснейленда. А до этого последней крупной авторизованной выставкой стала нью-йоркская, в 2008 году. Да и ту можно считать ответом на «нелегальную», устроенную здесь годом ранее.

Соотношение количества авторских и авторизованных выставок Бэнкси и тон его шутливой переписки, опубликованной в инстаграме, говорят о том, что, скорее всего, и петербургская выставка, которую готовятся открыть с 14 сентября до 5 ноября, также позволит продать немало билетов ценителям музейных выставок стрит-арта.