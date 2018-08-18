СМИ назвали украинские поезда «грудой металлолома»
Украинские журналисты раскритиковали пассажирские поезда, которые отправляются из Херсона в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
Украинские журналисты раскритиковали пассажирские поезда, которые отправляются из Херсона в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
По данным агентства, «Украинские железные дороги» отправляют в Россию разваливающиеся поезда, которые представляют из себя «груды металлолома».
Как отмечается, вагоны в составах обшарпаны и изъедены ржавчиной.
При этом внутри вагон обстановка также «ужасна».
По мнению СМИ, Украина планирует снизить поток уезжающих в Россию граждан с помощью данных поездов.
Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его словам, украинцам следует ехать на заработки в страны Евросоюза.