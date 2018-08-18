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02:43 (мск), источник: Газета.Ру

СМИ назвали украинские поезда «грудой металлолома»

Украинские журналисты раскритиковали пассажирские поезда, которые отправляются из Херсона в Москву. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

По данным агентства, «Украинские железные дороги» отправляют в Россию разваливающиеся поезда, которые представляют из себя «груды металлолома».

Как отмечается, вагоны в составах обшарпаны и изъедены ржавчиной.

При этом внутри вагон обстановка также «ужасна».

По мнению СМИ, Украина планирует снизить поток уезжающих в Россию граждан с помощью данных поездов.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его словам, украинцам следует ехать на заработки в страны Евросоюза.

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РЖД пустят пассажирские поезда в обход Украины
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7 декабря 2017© Ньюстюб
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