СМИ назвали украинские поезда «грудой металлолома»

По данным агентства, «Украинские железные дороги» отправляют в Россию разваливающиеся поезда, которые представляют из себя «груды металлолома».

Как отмечается, вагоны в составах обшарпаны и изъедены ржавчиной.

При этом внутри вагон обстановка также «ужасна».

По мнению СМИ, Украина планирует снизить поток уезжающих в Россию граждан с помощью данных поездов.

Ранее сообщалось, что министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян призвал украинцев не ездить на заработки в Россию. По его словам, украинцам следует ехать на заработки в страны Евросоюза.