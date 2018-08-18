Ребенок попросил найти лекарство для мамы и обрел надежду

«Уважаемые жильцы. Просим вас не быть черствыми и неравнодушными, очень нужно лекарство Нимотоп! Помогите вылечить маму! Спасибо, Иван», — написал ребенок, чья мать пострадала от инсульта.

Выяснилось, что данный препарат отсутствует в аптеках. В российском представительстве компании «Bayer», производящей это лекарство, уточнили, что поставки «Нимотопа» в Россию прекращены в связи с модернизацией производства, и возобновятся только в следующем году.