Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Япония пригрозила раскрыть всю правду о Крыме
СМИ стало известно, с кем Путин прилетел на свадьбу в Австрию
Лепс показал всех своих детей (фото)
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Лив Тайлер снялась в атмосферной фотосессии для глянца
Паника и банкротстваКак россияне встречали дефолт 1998 года
«Работающий пенсионер не должен получать пенсию» -председатель ЕР
Заговор рухнул: Скрипаль хочет вернуться в РФ -СМИ
Ксения Бородина: «Мы с Бузовой не подруги!»
Звезда реалити-шоу обнищала и поселилась в доме на дереве
Волочкова снялась обнаженной, а купальник нарисовала - СМИ
“Боеголовки”: Лопырева показала фото с бюстом
Пассажирский самолет РФ вернули из-за актера Панина
«Удар в спину»: в США о поступке Украины
Панин в поношенных женских трусах предстал во всей красе
Абсолютная чемпионка ОИ по гимнастике умерла
В Москве телеведущий расстрелял ковырявшегося в его машине соседа
Ангелина Вовк рассказала о бесчинстве гаишников
Фоторепортажи
33Дефолт-98: как это было
1010 стран с самым дешевым бензином
07:13 (мск), источник: РИА Новости

В Японии обнародовали новые документы по делу Зорге

ТОКИО, 18 авг — РИА Новости. Согласно обнародованным в Японии документам, принадлежавшим Тайдзо Ота — главе шестого уголовного отдела министерства юстиции Японии, власти страны старались всячески ограничить доступ информации о деле Зорге в газеты, а также жестко регулировали способы подачи информации и упоминания замешанных в деле лиц.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Документы были сданы близкими Оты в Государственную парламентскую библиотеку.

Группа Зорге была арестована в октябре 1941 года, а 16 мая 1942 года министерство юстиции впервые сообщило о существовании дела. В документах внутреннего пользования есть указания на жесткую цензуру, а также отражено мнение министерства иностранных дел. Так, например, об одном из участников группы Кинкадзу Сайондзи сказано, что необходимо вычеркнуть его должность в министерстве иностранных дел, а также содержится рекомендация «вычеркнуть прилагательное «важный» в словосочетании «дело важной секретности».

Такие меры предосторожности могут быть связаны с тем, что Сайондзи был внуком Киммоти Сайондзи — одного из десяти императорских советников гэнро, занимавшего одно время пост премьер-министра страны.

В появившихся 17 мая газетах «Майнити» и «Асахи» все эти указания выполнены, что свидетельствует о строгом соблюдении цензурных рекомендаций средствами информации того времени.

Рихард Зорге работал в Японии с 1933 года как корреспондент немецких газет, будучи при этом советским разведчиком. Его блестящие аналитические статьи открыли ему дорогу в посольство Германии, где он, благодаря своему обаянию, знаниям и уму вскоре завоевал дружбу военного атташе, а затем ему была предложена работа в качестве пресс-атташе. Существует информация, что Зорге даже было предложено возглавить партийную ячейку Национал-социалистической партии в посольстве.

Читайте также
Самые знаменитые советские шпионы

Перед началом войны он смог получить точную информацию о нападении нацистской Германии на СССР и о силах немецкой армии, которые будут в нем задействованы, а осенью 1941 года сообщил о том, что Япония не будет нападать на СССР, что позволило перебросить сибирские дивизии на оборону Москвы.

Перед обаянием советского разведчика не смог устоять даже его японский следователь. В своих записках о Зорге он пишет, что «это был очаровательный человек, несмотря на то, что он преступник, и я вел его дело».

Даже пребывание Зорге в тюрьме овеяно романтическим ореолом. Есть легенда о том, что в обмен на свое признание в шпионаже в пользу СССР он попросил не подвергать преследованию женщин-членов его группы. Зорге был заядлым курильщиком, его последним желанием перед казнью, которая состоялась 7 ноября 1944 года, было выкурить сигарету. В 1964 году Рихарду Зорге было присвоено звание Героя Советского Союза.

Японцы признали заслуги Иотоку Мияги — помощника Зорге
Во время загрузки произошла ошибка.
16 января 2010© Ньюстюб
 В конгрессе США призвали прекратить истерию вокруг России
Китай и Россия уходят в отрыв от авианосцев США
Руководителей «ВИМ-Авиа» обвинили в краже миллиардов рублей
ISU аннулировал рекорды Медведевой и Загитовой
Российскую экономику похвалили за игнорирование санкций
«Самый бедный в мире бывший президент» отказался еще и от пенсии
Кто такая Карин Кнайсль и почему Путин едет на ее свадьбу
Конец «Начала»: раскрыта тайна волчка героя Ди Каприо
Спорт
«Спартак» сыграет с «Краснодаром» в матче чемпионата России Тремя матчами в Москве, Краснодаре и Грозном в субботу продолжится четвертый тур Российской премьер-лиги
Hi-Tech
Белорусский студент стал лучшим программистом в мире В пятый раз подряд.
Авто
Работники АВТОВАЗа получили стильные кеды с секретом (фото) Специальная обувь давно является обязательным требованием альянса Renault-Nissan, но теперь это еще действительно стильно
Кино
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года Очередной рейтинг звезд, которые зарабатывают больше других коллег, составил журнал Forbes
Недвижимость
Четыре «нет»: что нельзя делать на дачном участке
Как найти идеального жильца: составляем объявление о сдаче жилья
Нужно ли отдельно регистрировать баню или сарай на участке
Звезда реалити-шоу разорилась и поселилась в доме на дереве
Леди
Гагарина, Башаров: кто еще встретил свою любовь в Интернете Семь невероятных историй, в которых знакомство в Сети переросло в настоящие отношения.
Дети
Лепс показал всех своих детей (фото) Певец проводит время с семьей.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь