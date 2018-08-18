В Крыму рассказали, зачем украинские туристы едут на полуостров

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Ранее руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов сообщил, что Крым с начала текущего года уже посетило свыше 800 тысяч туристов с Украины.

Вся информация, которая подавалась на Украине, что моста не существует, что это фейк и компьютерная графика, сработала обратным бумерангом. После открытия моста президентом России Владимиром Путиным, многим захотелось поехать посмотреть на это масштабное сооружение. Крымский мост также стал для граждан Украины дополнительной возможностью побывать в других южных регионах России. Алексей Черняк глава комитета парламента республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму

По его словам, приезжая в Крым, туристы с Украины оказываются в комфортабельных условиях для отдыха, чего не найдешь на украинских курортах.

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«Туристические потоки в Крым из Украины восстанавливаются. Работает в том числе народное радио, ведь люди, которые бывали в Крыму, рассказывают, что здесь безопасно отдыхать, что туристов тут встречают и принимают с особым гостеприимством», — подчеркнул Черняк.