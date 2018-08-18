Дело нечисто
Что мы находим на месте сгоревшей Успенской церкви.
Что мы находим на месте сгоревшей Успенской церкви.
По версии следствия, утром 10 августа 15-летний подросток в Кондопоге поджег Успенскую церковь 1774 года постройки. Поджигатель помещен в центр временного содержания несовершеннолетних.
Местные убеждены, что подросток — сатанист.
С принадлежностью к секте сатанистов еще предстоит разобраться. Но уже после случая в Карелии, в подмосковной деревне Льялово у церкви Рождества обнаружили окровавленное тело 43-летнего мужчины. В убийстве сознался 56-летний житель Зеленограда. Убийца заявил, что сделал это по поручению самого Михаила Архангела. Ехал на машине, взял попутчика, заподозрил в нем поклонника дьявола. А на этот случай у него всегда при себе нож…
Этой весной секретарь Совбеза Николай Патрушев предупреждал о возможной активизации сатанистов и тоталитарных сект. Предостережение начало сбываться?
Современные сатанисты России принадлежат к разным социальным группам. Это и тинейджеры, которые под влиянием гормонов и
В поклонники дьявола записываются и вполне состоявшиеся, материально успешные личности. Им просто скучно. Знаю женщину, которая 99% времени ведет обычный образ жизни: безликие дни в московском офисе, дома — ужин из полуфабрикатов и одиночество. А один раз в году, в начале весны, на Вальпургиеву ночь выезжает в лес поиграть в ведьм. Как сама говорит — «полетать на метле». Бегают голыми, беснуются, шалят. А потом — назад, в свой постылый офис.
Наконец, самая опасная категория: люди, чья психика в пограничном состоянии. Они слышат голоса, им являются бесы и святые, дают указания.
Впрочем, подростковый сатанизм — тоже крайне опасное явление. Между игрой и реальными преступлениями дистанция небольшая. Результат: разрушенные могилы, надгробия, исписанные пиктограммами, выложенные солью знаки, вандализм и поджоги.
А вот хорошо это или плохо — еще вопрос. С одной стороны, получающие разрозненную и противоречивую информацию из интернета сатанисты не могут быть силой, равной, скажем, исламским радикалам. С другой — если нет центра, то его не может найти и обезвредить полиция. Или с ним сложнее поработать спецслужбам.
Офисный планктон, который выезжает в лес от скуки «полетать на метле» и посверкать голыми попами — едва ли поддается перевоспитанию. Но он не очень опасен.
С психически больными сатанистами
А вот молодых людей от сатанизма надо отлучать. Рассчитывать, что «перебесится и все само пройдет», не стоит.
И наконец, третье и главное: а лично вам комфортно ли жить в обществе, где часть молодежи исповедует культ зла.
Вопроса в конце этого предложения ставить не стану. Ответ больно очевиден.
Это ведь не «Куплеты Мефистофеля» из оперы «Фауст», а наша реальная жизнь. И сатане здесь бал не править.
Прежде всего: быть морально готовым к длительной борьбе за душу своего ребенка. Вы попытаетесь убедить его в том, что Бог — это добро, а дьявол — зло. А он это знает. И уже выбрал сторону.
Как определить, что ваш ребенок увлекся сатанизмом.
Внешние признаки такие же, как у адептов других сект: замкнутость, отрешение, уклонение от доверительных разговоров. Много информации дадут личности друзей вашего ребенка, но мало шансов, что он вас с ними познакомит. Еще случаются неконтролируемые вспышки гнева. Правда, в переходном возрасте они случаются не только у
Если у вашего сына или дочери есть отдельная комната, стены которой расписаны Ave Satana и 666 (число Зверя) — это тоже повод призадуматься. И имейте в виду, что единых сатанинских обрядов не существует. Каждая секта практикует свои, некоторые — с сексуальными извращениями, использованием психотропов и наркотиков.