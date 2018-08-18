Дело нечисто

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, утром 10 августа 15-летний подросток в Кондопоге поджег Успенскую церковь 1774 года постройки. Поджигатель помещен в центр временного содержания несовершеннолетних.

Местные убеждены, что подросток — сатанист.

С принадлежностью к секте сатанистов еще предстоит разобраться. Но уже после случая в Карелии, в подмосковной деревне Льялово у церкви Рождества обнаружили окровавленное тело 43-летнего мужчины. В убийстве сознался 56-летний житель Зеленограда. Убийца заявил, что сделал это по поручению самого Михаила Архангела. Ехал на машине, взял попутчика, заподозрил в нем поклонника дьявола. А на этот случай у него всегда при себе нож…

Этой весной секретарь Совбеза Николай Патрушев предупреждал о возможной активизации сатанистов и тоталитарных сект. Предостережение начало сбываться?

Источник: РИА "Новости"

И что вообще мы знаем о сатанистах?

Современные сатанисты России принадлежат к разным социальным группам. Это и тинейджеры, которые под влиянием гормонов и из-за переходного возраста пытаются шокировать окружающих: черные мессы, балахоны, кровь животных из бокалов, «дьявольские» украшения. Не все знают, в чем отличие экстремально-религиозной секты от молодежной субкультуры, но в таком возрасте это их не беспокоит.

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В поклонники дьявола записываются и вполне состоявшиеся, материально успешные личности. Им просто скучно. Знаю женщину, которая 99% времени ведет обычный образ жизни: безликие дни в московском офисе, дома — ужин из полуфабрикатов и одиночество. А один раз в году, в начале весны, на Вальпургиеву ночь выезжает в лес поиграть в ведьм. Как сама говорит — «полетать на метле». Бегают голыми, беснуются, шалят. А потом — назад, в свой постылый офис.

Наконец, самая опасная категория: люди, чья психика в пограничном состоянии. Они слышат голоса, им являются бесы и святые, дают указания.

Впрочем, подростковый сатанизм — тоже крайне опасное явление. Между игрой и реальными преступлениями дистанция небольшая. Результат: разрушенные могилы, надгробия, исписанные пиктограммами, выложенные солью знаки, вандализм и поджоги.

Эксперты-религиоведы говорят, что в нашей стране нет организованного и формализованного сатанинского движения. Иначе говоря, секты и сатанинские группы разрозненны и не управляются из какого-то единого «центра зла».

А вот хорошо это или плохо — еще вопрос. С одной стороны, получающие разрозненную и противоречивую информацию из интернета сатанисты не могут быть силой, равной, скажем, исламским радикалам. С другой — если нет центра, то его не может найти и обезвредить полиция. Или с ним сложнее поработать спецслужбам.

И что нам с этим делать?

Офисный планктон, который выезжает в лес от скуки «полетать на метле» и посверкать голыми попами — едва ли поддается перевоспитанию. Но он не очень опасен.

С психически больными сатанистами что-то делать должны те, кому это положено по долгу службы: правоохранители, врачи. Замечу, что в Уголовном кодексе нет статьи «за сатанизм». Человек волен верить в то, во что считает нужным. Или не верить ни во что.

Поэтому к активным сатанистам применяют другие статьи Уголовного кодекса РФ. А именно: за повреждение памятников истории и культуры, надругательство над телами умерших, жестокое обращение с животными, хулиганство, вандализм, организацию объединений, посягающих на личность граждан, и организацию экстремистского сообщества.

А вот молодых людей от сатанизма надо отлучать. Рассчитывать, что «перебесится и все само пройдет», не стоит. Во-первых, потому, что само собой может и не пройти. Во-вторых, если за перевернутое распятье подростка не посадят, то за поджоги, вандализм, осквернение святынь и уж тем более за убийства — сядет. А если по малолетству и избежит тюремных нар, то ответят родители.

И наконец, третье и главное: а лично вам комфортно ли жить в обществе, где часть молодежи исповедует культ зла.

Вопроса в конце этого предложения ставить не стану. Ответ больно очевиден.

Это ведь не «Куплеты Мефистофеля» из оперы «Фауст», а наша реальная жизнь. И сатане здесь бал не править.

Что делать

Прежде всего: быть морально готовым к длительной борьбе за душу своего ребенка. Вы попытаетесь убедить его в том, что Бог — это добро, а дьявол — зло. А он это знает. И уже выбрал сторону.

Основоположник современного сатанизма — американец Говард Стэнтон Леви, называвший себя Антоном Шандором ЛаВей (умер в 1997 году) — автор «Сатанинской библии», которая начинается со слов: «Здесь вы найдете правду и фантазию…». Вдумайтесь: главный теоретик сатанизма откровенно предупреждает: я буду вас учить в том числе выдуманным идеям. То есть тезис «тебя обманули» не сработает. Так что если случай запущенный — сами не справитесь. Ищите хорошего специалиста.

Источник: РИА "Новости"

Конкретно

Как определить, что ваш ребенок увлекся сатанизмом.

Внешние признаки такие же, как у адептов других сект: замкнутость, отрешение, уклонение от доверительных разговоров. Много информации дадут личности друзей вашего ребенка, но мало шансов, что он вас с ними познакомит. Еще случаются неконтролируемые вспышки гнева. Правда, в переходном возрасте они случаются не только у детей-сектантов.

Знаки сатанистов: перевернутая пентаграмма (пятиконечная звезда, два луча направлены вверх), гексаграмма, изображение козла или козлиных рогов, двуглавая змея, перевернутая пентаграмма с головой козла, черные свечи, холодное оружие непривычной формы.