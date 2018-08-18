Союзмультфильм разместил в Youtube ролики памяти Успенского

Первый ролик включает в себя нарезку из популярных мультфильмов по сценариям Эдуарда Успенского. Второй носит название «Благодарность Чебурашки». Материалы размещены на Youtube-канале студии. пресс-служба «Союзмультфильма»

Во втором ролике Чебурашка стоит на фоне экрана с изображением персонажей, придуманных Успенским, и благодарит писателя за их создание, счастливое детство зрителей.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/UbD_0uRIi5I?wmode=opaque" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Эдуард Успенский скончался 14 августа на 81-м году жизни.

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Прощание с писателем состоится 18 августа в Центральном доме литераторов (ЦДЛ) в 11:00 мск, он будет похоронен на Троекуровском кладбище.

Эдуард Успенский — советский и российский писатель, драматург и сценарист, автор детских книг, телеведущий. Он родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске, получил образование в Московском авиационном институте (МАИ) и, став инженером, зарабатывал на жизнь тем, что писал и делал сценарии мультфильмов.